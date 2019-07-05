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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Aykut Kocaman: "Şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor" 
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Futbol
05.07.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor" 

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Aykut Kocaman: "Şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor" 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezonun Konyaspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. 

Futbolcular, dar alanda pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı. 

Antrenmana izinli olan yeni transfer Riad Bajic'in yanı sıra Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Musa Araz, Leonard Zuta ile kaleciler Mücahit Atalay ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı.

Yeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kocaman, şöyle konuştu: 

"Yeni sezonda neler olacağını merak etme duygusu ve bir şeyler yapabilme arzusuyla yeni bir sezona başladık. Önce sakatlıklardan uzak ve Konyaspor ailesi için de başarılı bir sezon geçirebilmek, en büyük amacımız ve dileğimiz olacak. Geçen sezondan bilgi anlamında elde ettiklerimizi de bu seneye aktarıp üstüne de bu sezon koyarak eğer başarı sağlayabilirsek istediklerimizi elde etme anlamında bir adım daha önde oluruz diye tahmin ediyorum. Başarılı bir sezon geçirecek gibi de görünüyoruz. Umarım yanılmayız." 
Kocaman, Konya'daki çalışmaların ardından Bolu kampında temel antrenmanlara ağırlık vereceklerini ifade etti. 

"İkinci kampa başlarken kadronun tamamına yakınını oluştururuz" 

Bir basın mensubunun transfer çalışmalarına ilişkin sorusunu Kocaman, şöyle yanıtladı: 
"Katılan oyunculardan geçen sezon takımın dışında olan ve çeşitli takımlarda kiralık oynayan oyuncularımızı en azından çağırdık. Şimdi onların durumuna bakacağız. Ağırlıklı olarak genç oyuncularımızın durumuna bakacağız. Riad Bajic ile Alper Uludağ aramıza katıldı. Bajic, tanıdığımız bir oyuncu. Hem benim kişisel olarak tanıdığım da bir oyuncu. Konyaspor ailesinin de iyi tanıdığı bir oyuncu. Takıma büyük katkısının olacağını umut ediyoruz. Zaten o umutla aldık. Alper de aynı şekilde takıma büyük katkı sağlayacaktır. Alper de son derece istekli. Umarım adaptasyonu çabuk olur. Hem kendisine hem de takıma katkı sağlar. Ancak tabii bu kadarla kalmayacak. Birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız var. Yönetim de son derece hızlı çalışıyor. İkinci kampa başlarken kadronun tamamına yakınını oluştururuz diye düşünüyorum." 

"Şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor" 

Kocaman, takımda çeşitli nedenlerden dolayı gönderecekleri oyuncular olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: 
"Aklımızın yettiği ve bunca yıllık tecrübemizle birtakım önerilerde bulunduk. Yönetimle bunları paylaştık. Onlar da buna uygun bir şekilde çalışıyor. Hem göndereceklerimiz hem de gidenlerle ilgili dengeyi kurabilirsek bu senenin daha iyi olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Umarım bu konuda yanılmayız. Bu sene transfer olarak kenar oyuncuya ihtiyacımız gözüküyor. Ben oyuncuyu alırken sağ ya da sol diye almıyorum. Oyun içinde her iki tarafta kullanmaya çalışıyoruz. İki taraflı da oynayabilen oyuncuya ihtiyacımız var. Biraz skorer oyuncuya da ihtiyacımız var. İsim vermek şu anda doğru değil. Şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Çünkü hangisinin olacağı belli olmuyor. Bir veya iki kenar oyuncuya ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir de stoper ihtiyacımız var." 
Konyaspor, 9 Temmuz Salı gününe kadar Konya'da çalışmalarını sürdürecek, daha sonra aynı gün 1. etap hazırlık kampı için Bolu'ya hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Bolu'da devam edecek Konyaspor, iki günlük iznin ardından 2. etap çalışmaları için 23 Temmuz Salı günü Hollanda'ya hareket edecek. Takım, yurt dışı kampını 3 Ağustos'ta oynayacağı son hazırlık maçının ardından tamamlayacak. 
Konyaspor, iki günlük izin sonrasında 6 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına Konya'da devam edecek.

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