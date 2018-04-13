Aykut Kocaman Sivasspor maçÄ±nÄ±n taktiÄŸini belirledi!
Aykut Kocaman, Sivas deplasmanÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve BaÅŸakÅŸehirâ€™e karÅŸÄ± oynattÄ±ÄŸÄ± futbolla sahaya Ã§Ä±kacak. Kocaman, oyuncularÄ±ndan sabÄ±rlÄ± olmalarÄ±nÄ± ve savunma gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem vermelerini istedi. En bÃ¼yÃ¼k silah ise yine duran toplar olacak.
Sivasspor son lig maÃ§Ä±nda Konyaâ€™ya 5-0 yenilse deÂ Aykut KocamanÂ rakipten fazlasÄ±yla Ã§ekiniyor. Bunun en Ã¶nemli nedeni,Â YiÄŸidoâ€™nun sahasÄ±ndaÂ Galatasaray,Â BeÅŸiktaÅŸÂ veÂ BaÅŸakÅŸehirâ€™i devirmesi. KÄ±rmÄ±zÄ±-BeyazlÄ±larâ€™Ä±n hÄ±zlÄ± hÃ¼cum hattÄ±, deneyimli teknik adamÄ± endiÅŸelendiriyor. Aykut Kocaman bu nedenli zorlu deplasmana takÄ±mÄ±nÄ± adeta bir derbiye hazÄ±rlar gibi hazÄ±rlÄ±yor. Kocaman, Ã¶ÄŸrencilerinden Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±ndaki gibi sabÄ±rlÄ± ve temkinli olmalarÄ±nÄ± istedi. 53 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam Ã¶nceliÄŸi Sivasâ€™Ä±n hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye verecek.
AATÄ°F 11â€™E YAKINÂ
2-0 kazanÄ±lan BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda olduÄŸu gibi FenerbahÃ§e rakibini geride bekleyip, en bÃ¼yÃ¼k silahÄ± olan kontrataklara engel olacak. Bu nedenle yine Aatifâ€™Ä±n 11â€™de olmasÄ± bekleniyor. Soldado ve Giuliano ikilisi ise rakip stoperlerin oyun kurmalarÄ±na izin vermemek iÃ§in Ã¶nde pres yapacak. SarÄ±-Lacivertliler ilk etapta duran toplarla rakibini avlamaya Ã§alÄ±ÅŸacak. EÄŸer oyun dengede giderse, Aykut Kocaman ikinci yarÄ±da hamlelerini yapÄ±p daha ofansif bir oyun sistemine dÃ¶necek. Valbuena, Mehmet Ekici gibi isimleri sahaya sÃ¼rerek maÃ§Ä± kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸacak.
FANATÄ°K
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