Aykut Kocaman: Şenol Güneş doğrusunu yaptı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in Milli Takım kararı hakkında, "Şenol hoca doğrusunu yaptı" şeklinde konuştu.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şenol Hoca, Milli Takım'a geldi ve doğrusunu yaptı. O formayı hak edenleri aldı ve gençlerle bunu harmanlayarak güzel bir başlangıç yaptılar. Umarım ve dilerim bu şekilde devam ederler." dedi.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocaman, yabancı kuralı hakkında ise, "Temel sorun yabancı kuralı değil, kaliteli oyuncu üretememek. Kişisel olarak kısıtlamalara karşıyım." ifadelerini kullandı.
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