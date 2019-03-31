Aykut Kocaman sandık başında!
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına geçerken,
Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman Konya'dan İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam İstanbul'da oyunu kullandı.
Konya'da çalışan deneyimli teknik adam, oy vermek için İstanbul'a geldi ve ikametine yakın yerde vatandaşlık görevini ifa etti.
İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.
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