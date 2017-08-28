Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız, bu çok net

İşte Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"İhtiyacımız olan temel şey galibiyetti. İlk 6 resmi maçımıza yakın geçti ilk yarı. Oyun olarak istenilen seviyeye çıkamadık. İlk 6 resmi maça damga vuran durup dururken gol yeme hali tekrar ortaya çıktı. Konuştuğumuz şeyleri sahaya çok az şekilde yansıtabildik. Rakibin eksik kalması bizim için avantaj oldu ama bunu avantaj olarak kullanamadık. Gelen oyuncular kaliteli oyuncular. Ekstra olarak alınan oyuncular var. Düşündüğümden biraz daha sürecek. Öte yandan takım düzelecek ve daha doğru bir oyuna doğru gidecek. Biraz daha antrenman yapmamız gerek ve tamamlanmamız gerek.. Biz son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve şampiyon olacağız. Bu çok net. Vardar maçı sonrasında elenmeyi hiç düşünmüyordum bunu belirteyim."