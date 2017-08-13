Aykut Kocaman Samed'e ne söyledi? Şut...

Samed şunları söyledi:
"Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Basit bir hatadan gol yedik. Maça ortak olduk. Ataklar yaparken, kalemizde ikinci golü gördük. İkinci golü ararken, Göztepe'ye pozisyonalr verdik ancak ikinci golü bulduk. İstediğimiz 3 puandı ama 1 puanla ayrıldık.
İlk Süper Lig maçımdı, Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Daha ligde çok maç var, bu 1 puanı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Ben 10 numara oynuyorum ama hocam bana hangi mevkide görev verirse orada oynarım. Hocam bana "Şut çek" dedi, "Gol pozisyonu yarat" dedi, "3. bölgede yaratıcı ol" dedi. Kısa sürede elimden geleni yapmaya çalıştım."