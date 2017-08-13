« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Aykut Kocaman Samed'e ne söyledi? Şut...

Aykut Kocaman Samed'e ne söyledi? Şut...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Samed Karakoç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Samed şunları söyledi:

"Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Basit bir hatadan gol yedik. Maça ortak olduk. Ataklar yaparken, kalemizde ikinci golü gördük. İkinci golü ararken, Göztepe'ye pozisyonalr verdik ancak ikinci golü bulduk. İstediğimiz 3 puandı ama 1 puanla ayrıldık.

İlk Süper Lig maçımdı, Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Daha ligde çok maç var, bu 1 puanı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Ben 10 numara oynuyorum ama hocam bana hangi mevkide görev verirse orada oynarım. Hocam bana "Şut çek" dedi, "Gol pozisyonu yarat" dedi, "3. bölgede yaratıcı ol" dedi. Kısa sürede elimden geleni yapmaya çalıştım."

SamedFenerbahçeAykut KocamanGöztepe
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL