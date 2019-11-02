Aykut Kocaman: "Param parça, sıkıntılı bir durumdayız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAykut Kocaman: "Param parça, sıkıntılı bir durumdayız"
GeriFutbol Aykut Kocaman: "Param parça, sıkıntılı bir durumdayız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
02.11.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Param parça, sıkıntılı bir durumdayız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aykut Kocaman: "Param parça, sıkıntılı bir durumdayız"

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Özgüveni düşmüş takımı toparlamak... İki haftada param parça, sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takım haline geldik'' dedi.

İ.H. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında amaçlarının son iki haftaki kayıp puanları telafi etmek olduğunu; ama bunu gerçekleşmediğini söyledi. 

Özellikle maçın ikinci yarısı oyuncularının birbirinden kopuk oynadığını ifade eden Kocaman, ''İkinci yarı neye benzediği belli olmayan, ne baskı yapabilen, ne savunmaya gelebilen, birbirinden kopuk, bireysel bir takım haline geldi. Bizim için en büyük problem de budur.  Özgüveni düşmüş takımı toparlamak . İki haftada param parça, sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takım haline geldik'' dedi.

Kocaman, bir basın mensubunun sezon başında yapılan transferlerden memnun olup, olmadığı yönündeki sorusu üzerine, transfer yaparken risk almak ve kulübün ekonomik durumunu düşünerek yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir pişmanlığının da olmadığını söyledi.  

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, futbolcuların maçın sonuna kadar kazanma arzu ve isteğiyle oynadığını belirterek, ''Zor bir deplasman , kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Maça ona göre geldik. İlk 25 dakika  istediklerimizi uyguladık. Daha sonra  rakibin üstünlüğü hakım oldu. İkinci yarı tekrar toparlandık. İki forvetle önde oynamaya başladık ve başarılı da olduk.

Oyuncularımın arzu ve istediği iyiydi,  sonradan giren oyuncuların katkısı iyiydi. Takım bütünlüğü bizi sevindirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.  Beraberliği kazandık. Son dakikaya kadar bu inancı sürdürmeleri beni mutlu etti” diye konuştu. 

Hamzaoğlu, bir basın mensubunun, 'Devre arasında transfer olacak mı?' şeklindeki soruya ''Transferden ziyade kadromuzdaki oyuncuların performansını artırarak eksikliği gidermek istiyoruz. Şu an da transfer düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle