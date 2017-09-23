Aykut Kocaman 'Ne yapacağım...' diye düşünürken...

İşte Ercanlar'ın ilk yarı değerlendirmeleri:

Fenerbahçe maça çok iyi ve agresif başladı. Golü bulana kadar da çok etkiliydi. Ancak golden sonra Beşiktaş üstünlüğü eline aldı ve sahayı iyi parselledi. Özellikle Fenerbahçe’nin sol kanadından çok etkili ataklar yaptılar. Aykut Kocaman ikinci devre bu kanada bir çare bulmak zorunda diye düşünürken imdada Quaresma yetişti ve iki sert hareketle oyundan atıldı.Ancak Neto'nun da atılması işleri yine zorlaştırdı.

Maçın ilk devresinde Fenerbahçe adına en etkili adamlar Ozan ve Josef’ti. İki oyuncu da olağan üstü mücadele ettiler ve maçın ilk devresinin Fenerbahçe’nin lehine olmasını sağladılar.

İlk devre Fenerbahçe taraftarı muhteşemdi. Maçın her anını yaşadılar. Tezahüratlarla değil oyunun her anını yaşayarak hem Beşiktaş’ı oynatmadılar hem de takımlarına müthiş derecede itici güç oldular…