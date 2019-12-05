Aykut Kocaman Master Chef'te jüri oluyor
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic, Konyaspor taraftarı Danilo Zanna'nın şefliğini yaptığı TV 8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Yarışma programının çekimleri Konya'da gerçekleşecek.
Süper Lig'de bu sezon istediği istikrarı bir türlü bulamayan ve son haftalarda kritik bir konumda olan Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın geleceği tartışma konusu olurken, yönetim kara bulutları dağıtmak adına flaş bir karar aldı. Aykut Kocaman'ın yanı sıra futbolculardan Ömer Ali Şahiner ve Milosevic de Master Chef'te jüri olacak. Ayrıca Konya ilinin önde gelenleri de programda yer alacaklar.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 kanalında yayın yapan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Yarışma programının çekimlei Konya'da gerçekleşecek. Yarışmada her bölğüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar.
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