Aykut Kocaman kimdir? İşte, kariyeri hakkında bazı bilgiler

Aykut Kocaman, 5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Sakaryaspor'da başlayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve İstanbulspor takımlarında forma giymiştir. Milli Takım kariyeri de bulunan Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük deneyimi ise Konyaspor, İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'de yaşamıştır. İşte, Aykut Kocaman'ın Hürriyet'e özel verdiği bilgiler

Futbolculuk döneminize gidelim. Kariyerinizdeki en önemli gol sanırım 1995-96 sezonunda Trabzonspor’a attığınız ve Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getiren gol. Peki en estetiği hangisiydi?

Sarıyer’e attığım gol. O golün zihnimdeki yeri bambaşkadır. Sanırım kornerden bir top geldi, Sarıyerlilerle birlikte yaklaşık 10 kişilik bir oyuncu grubu topa hamle yaptı, orada yapabileceğim tek bir hareket vardı, tek bir dokunuşla topu herkesin üzerinden aşırıp kaleye yollamak. Bunu gerçekleştirdim, top havada öyle güzel falso aldı ki... O gol benim için bambaşka bir yerdedir.

Peki bir golcü maçtan önce nasıl gol atacağını hayal eder mi? Ya da siz eder miydiniz?

Önde oynayan futbolcular hep hayal eder. Ben mesela Petrol Ofisi’ne attığım golü hayal ederdim hep. Soldan gelen bir topu önce havaya kaldırdım sonra da kalecinin kıpırdamasına fırsat vermeden ağlara yolladım. Benim gollerim hep kalecileri kıpırtdatmayan gollerdi.

Oyunculuk kariyerinizin eksik sayfaları neler?

Milli Takım... Kendimi geliştireceğim ve pekiştireceğim dönemlerde çok sakatlıklarım oldu, ayrıca o dönem benim pozisyonumda çok iyi oyuncular da vardı, dolayısıyla Milli Takım formasını fazla giyemedim.

Sizce en büyük golcü kim?

Modern zamanlardan ve kendi izlediğimiz dönemlerden bir isim vermem gerekirse, komple bir oyuncu olarak Hakan Şükür diyebilirim, tek vuruş ustası olarak da Tanju Çolak. Dünyada ise Brezilyalı Ronaldo... Onun yanına Van Basten’i eklemem lazım. Tıpkı Tanju Çolak örneğinde olduğu gibi tek vuruşta da Romario. Şimdiki dönemdekileri saymıyorum tabii, Messi zaten malum, başka bir dünyadan.