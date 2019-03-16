Aykut Kocaman: "Kahvaltı yapıp maça çıkıyoruz"
Konyaspor'un çalıştırıcısı Aykut Kocaman, erken maç saatinden dert yandı.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor maçı öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Maçın 13:30'da başlamasını eleştiren Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç saatlerine düzen getirmesi gerektiğini ifade etti.
Kocaman, "Federasyon, şu 13:30 maçlarını gözden geçirsin. Allah aşkına gözden geçirsinler. Bir futbol adamı olarak bunu anlayamıyorum. Neden? Kahvaltı yapıp maça çıkıyoruz. Çok özel bir durum olursa bu anlaşılabilir ama artık bu saatte maç oynanmamalı." diye konuştu.
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