Aykut Kocaman kafaları karıştırdı

Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrasında Aykut Kocaman'ın 'istifa' imasında bulunması futbol kamuoyunda büyük ses getirdi. Kocaman'ın "Gereğini yapacağım" demesi ancak istifa kelimesini kullanmaması ise kafaları karıştırdı.
Yeni Şafak'ın haberine göre, daha önceki dönemlerde 4 kez istifa edip geri dönen Aykut Kocaman'ın tekrar ikna edilebileceği aktarılırken tecrübeli teknik adamın soyunma odasında futbolcularına 'bırakma' kararıyla ilgili bir bilgi vermedi.
Öte yandan tecrübeli teknik adamın Osmanlıspor maçı öncesinde belirlenen, takıma verilecek 2 gün izin konusunda bir değişiklik yapmadığı ve Salı gününe idman koyduğu belirtildi.