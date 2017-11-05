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Aykut Kocaman kafaları karıştırdı

Osmanlıspor mücadelesinin ardından istifa sinyali veren Aykut Kocaman, salı gününe idman koydu.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrasında Aykut Kocaman'ın 'istifa' imasında bulunması futbol kamuoyunda büyük ses getirdi. Kocaman'ın "Gereğini yapacağım" demesi ancak istifa kelimesini kullanmaması ise kafaları karıştırdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, daha önceki dönemlerde 4 kez istifa edip geri dönen Aykut Kocaman'ın tekrar ikna edilebileceği aktarılırken tecrübeli teknik adamın soyunma odasında futbolcularına 'bırakma' kararıyla ilgili bir bilgi vermedi.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın Osmanlıspor maçı öncesinde belirlenen, takıma verilecek 2 gün izin konusunda bir değişiklik yapmadığı ve Salı gününe idman koyduğu belirtildi.

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