Aykut Kocaman: "İşkence gibi bir maçtı"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çok yanlış bir kırmızı kart. Verilmesi gereken kırmızı kart verilmiyor, verilmemesi gereken kırmızı kart veriliyor. Topun peşinden koş koş koş.. İşkence gibi bir maç sonunda. Bir puan şu ortamda harika bir sonuç. Şunu anlayamıyorum. Hakem yukarıdan, Serkan Çınar galiba. Diğerini bilmiyorum. Söyleniyor, bakıyor, karar veriyor."

"Diğeri için (Skrtel pozisyonu) niye bakılmıyor? Bütün dengeler değişti Fenerbahçe karşısında. Son zamanlarda son derece güçlü oynayan bir takım karşısında oynamak çok zor. Konuşmanın çok da bir manası yok. Belli bir dönemden sonra topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir. Sürekli geri koş, topun arkasına koş... Saha kenarında seyrederken en sıkıldığım şeylerden biridir. Oynarken de öyleydi. Canla başla mücadele ettiler. Fiziksel verilere baktığımızda, 1 saat eksik oynadığımız halde Fenerbahçe'ye yakın çıkmış. Yürekten Kocaman sevgiler hepsine. Hepsi canla başla mücadele etti. İçimden de bir şey konuşmak gelmiyor."

"AYDINUS'UN KLASINDA OLMADI"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Alex’le karşı karşıya getirilmesiyle ilgili durumu ‘Aptalca’ olarak yorumlayan Kocaman, hakemin performansını ise “Fırat Aydınus’un klasında olmadı” diyerek yorumladı.

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, 1 saate yakın 10 kişi oynadıklarını belirterek “Fenerbahçe gibi iç saha hakimiyeti yüksek bir takım önünde daha fazla topun peşinde koşmak zorundaydık, oyuncular da bunu yaptı. Ofansif girişimlerde de bir şeyler yapmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra öne geçmemiz direnç artırıcı bir durumdu. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım önünde daha çok koşu oyununa döndü ikinci yarı. Çok kolay değil böyle takımlar önünde eksik oynamak. Hakem, bize gösterdiği kırmızı kartla etki etti. Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor anlamak mümkün değil. En azından bir çağır, formaliteyi yerine getir. Jahovic ayağını çekmeye çalışıyor, tamam kırmızı kartı verdin ama diğer pozisyonu anlamak mümkün değil. Ofansif olarak artık oyun etkisini yitirmişti bizim açımızdan. 1 saate yakın eksik oynadığımız maçta, hemen hemen Fenerbahçe’yle fiziksel olarak kafa kafaya oynadık” diye konuştu.



“Hakemler artık hangi kararı versem diye düşünüyor”

VAR sistemiyle ilgili olarak düşünceleri sorulan Aykut Kocaman, “Gözlemlerimiz sadece bugünkü maça özgü değil. Genel olarak VAR’ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. Ülkemiz, insan yapımız, futbol dünyamız gibi dengeleri bir araya getirdiğimiz zaman VAR, 10 pozisyondan 8’ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden hakem görmedi durumu vardı, artık hakem kasıtlı vermedi durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. Ama şimdi bakıp bakıp hangi kararı versem diye düşünüyorlar. Bazı durumlar, güçlü takımların avantajın haline dönüşüyor” açıklamasını yaptı.



“Konyaspor’un haklarını savunmak için aynı şeyleri yapacağım”

Aykut Kocaman, MHK’deki görev değişiminin yaşanan problemleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağıyla ilgili sorulan soruya, “Hiç kimseyi görmeden yaftalamak doğru değil. Ancak temel sorunlar halledilmeden, güven tesis edilmeden ki Türkiye’de kimse kimseye güvenmiyor, yeni MHK de aynı davranışları sergileyecektir. Bu sadece MHK için değil, antrenörler için de geçerli. Güven duygusu da adaletle olur. Biz polemik ülkesiyiz ve aynı şeyleri yaşayacağız” yanıtı verdi.

Tribünlerde zaman zaman yükselen protesto sesleriyle ilgili olarak da konuşan Kocaman, “Taraftar tepkisinde hiçbir şey yaşamadım. İstanbulspor, Sakaryaspor, Fenerbahçe forması giydiğimde de doğru bildiklerimi yapmaya çalıştım. Antrenörlük yaptığımda da bunu yaptım. Fenerbahçe’nin haklarını savunmak için o zaman ne yaptıysam, bugün de Konyaspor’un haklarını savunmak için aynı şeyleri yapacağım. Bugün Fırat Aydınus’un klasının altında bir maç oldu” ifadelerini kullandı.



“Dert anlatırken başımıza dert alıyoruz”

Milli takımdan teklif alması halinde değerlendirip değerlendirmeyeceğiyle ilgili soru sorulan Aykut Kocaman, “Bir şeyleri anlatmaya çalışırken, insanlar arkasında bir şeyler arıyor ve bu nedenle özenli şekilde konuşmaya çalışıyorum. Dert anlatırken başımıza dert alıyoruz. Ülke futbolu için değerler sistemi kurulmalı ve bunun başında da milli takım teknik direktörü olmalı. Orası temsil yeridir. Milli takımı da parçaladık, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak. Antrenörlerin Milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir. Federasyon kendisine faydalı olacak insanı seçer ve ona görev verir. Bunun dışındaki cümleler biraz fazla olacak” dedi.