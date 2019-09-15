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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: İşimiz kolay değildi

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Aykut Kocaman: İşimiz kolay değildi

Süper Lig’in 4. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

'Milli maç arasının ardından iyi başlamak istiyorduk’ diyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Konyaspor maçının zor olacağını biliyorduk. Bu anlamda hazırladık. İlk yarı dengede gitti. Karşılıklı pozisyonlarımız vardı. Beklenmedik bir gol yedik. Hamleler yaptık ama çok istediklerimizi yapamadık. Niyetimiz, mücadelemiz iyiydi. Konyaspor’u tebrik ediyorum. Bizim adımıza beklenmedik mağlubiyet. Bunlar futbolun içinde var. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Ligin yenisiyiz ama her zaman yenmekte var, yenilmekte var. Mağlup olduk üzgünüz. Yarın sabah idmanımızın ardından önümüzdeki maça bakacağız” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, “Geçen senenin şampiyonu bir takımla karşılaştık. Süper Lig'in son şampiyonunun kendi sahasında yenmiş, gol yememiş, seyircisi ile beraber, enerjik bir takım ile oynadık. İşimiz kolay değildi. Denizlispor moral açısında en yukarıda ise, biz güçlü gözükmüyorduk. Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı. İlk yarı her iki takımda öne geçecek fırsatları yakaladı. Öne geçtikten sonraki süreç biraz daha kırılgan oldu. Öne geçtikten sonra tekrar oyunu, kendi oyunumuza çevirmek için oyuncularımız yaptıkları mücadele 3 puan kadar değerliydi. Denizlispor’a Süper Lig hayırlı olsun” diye konuştu.

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