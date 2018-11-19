Aykut Kocaman imzayı attı! 'G.Saray' dedi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAykut Kocaman imzayı attı! 'G.Saray' dedi...
GeriFutbol Aykut Kocaman imzayı attı! 'G.Saray' dedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
19.11.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman imzayı attı! 'G.Saray' dedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Aykut Kocaman, 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kocaman, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da katılımıyla düzenlenen törende, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, törende yaptığı konuşmada Atiker Konyaspor'a geldiği için memnuniyet duyduğunu söyledi.

"6 AY UZAK DURDUM"
Konyaspor ile 2,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"Millet olarak kavuşmaları çok iyi yapabiliyoruz ama ayrılmaları maalesef iyi yapamıyoruz. Ancak Konyaspor bunun tam tersini yaptı. Buradan giderken hayatımda yaşayabileceğim en güzel günlerden birini yaşattılar bana. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu şehirde yaşayacaklarımız bitmemiş ki dönüş söz konusu olduğunda daha iyisi ve güzeliyle karşılaştık. Yaklaşık 6 ay futboldan uzak durdum, belki sezon sonuna kadar da futboldan uzak kalırım, diyordum. Yani futbolun çok içinde kalmadım ve uzun süre yapmadığım bir şeyi yaptım. Son dönemlerde de oyuna, doğru takımlar neler yapıyor, diye bakmaya başladım."

İşe başlarken avantaj ve dezavantajlarının olduğuna dikkati çeken Kocaman, şunları kaydetti:

"Bugün bir avantajımız ve bir dezavantajımız var. Avantajımız; Konyaspor artık seviyesini yükseltti. Ortalamanın üzerinde. 5-6 yıl önce lige başlama tarihiyle bugün arasında çok fark var. Bu ortalamanın yükselmesi çok büyük bir değer. Doğal olarak takımı şekillendiren oyuncular da bir adım daha fazlasını istiyorlar. Bu, hedefe giderken en büyük katma değerlerden bir tanesidir. Dezavantajımız ise bugün başlarken sanki bıraktığımız yerden devam edecekmiş gibi hissedilecek. Önümüzde Galatasaray maçı var. Yani çok sert bir maçla başlayacağız. Belki yapılanma tarafına doğru götürebileceğimiz bir test maçı olacak. Umarım futbol şansı yanımızda olur."

Kulüp başkanı Hilmi Kulluk da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine, kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

53 yaşındaki tecrübeli teknik adam daha önce, 2005-2006 ve 2014-2017 yılları arasında Konyaspor'un başında yer almıştı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 362Bulgaristan - Slovenya
    4
    MS1
    1,55
    9102kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alçılı ayağıyla, tekerlikli sandalyede...

Survivor Sabriye şampiyon oldu

Banvit'in konuğu UCAM Murcia

Kasımpaşa'da Malatyaspor maçı hazırlıkları