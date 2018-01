Aykut Kocaman: İlk yarı iki kırmızı kartlık pozisyon var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, maça mutlak kazanmak düşüncesiyle geldiklerini belirterek, "Ancak kazanamadık. Bu anlamda çok mutlu olduğumu söyleyemem. Maçın bütününe bakıldığında kazanmaya çok yakın oynadık. Çok gittik, Trabzonspor'u zorladık fakat istediğimiz elde edemedik. Gole kadar olan bölümde saha içi yerleşimimiz iyiydi. Doğru oyunu uygulama konusunda oyuncular becerikli oynadılar. Gole kadarki süreçte Trabzonspor'u çok istatistiklerinin dışında kendi sahasına kadar ittik. Golü çok aradık. Belki devreyi 1-2 farklı önde geçmemiz net gözüküyordu ama başaramadık. Gole kadar her şey doğru gidiyordu. Golden sonra tam tersi oldu. Bireyselleşme başladı. Trabzonspor maç boyunca yakalayamadığı pozisyonları ortaya koyarak tehditkar hale geldi. Bu bölümde ikinci golü yemememiz oyuna tutunma açısından büyük bir şans oldu. 75-80 den sonra biraz daha oyunun içinde tutunmaya başladık. Beraberlik korner golü, sonrasında da arayışlarımız devam etti ancak istediğimizi elde edemedik. Hem kendi adımıza hem de Trabzonspor adına da söylenebilir iki puan kaybı oldu" dedi.

"İLK YARIDA İKİ KIRMIZI KARTLIK POZİSYON VAR"

Maçın orta hakemi Ali Palabıyık'ın ülkenin en kaliteli hakemlerin başında geldiğine dikkat çeken Kocaman, bu konuda şunları söyledi:

"Karar verme yetisi ve kalitesi çok yüksek bir hakem. Hiçbir ortam ne Trabzon, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş stadı fark etmiyor hakem kalitesini ortaya koyuyor. Onun için ev sahibi takımlar tarafından tutulan takım değil. Her şeyin lehimize verilmesini istiyoruz ama bugün taç pozisyonundan sonra karar veremedi ve seyircinin tepkisi oldu. İkinci yarı davranış biçimi değişmeye başladı. Kantarın topuzu Trabzonspor'a doğru kaydı. Biz kendi özeleştirimizi yapıyoruz ama öbür tarafından bunu söylemem lazım. İlk yarı iki kırmızı kartlık pozisyon var. Pereira'nın diğer maçlarda yaptığı beni ilgilendirmiyor ama öbür taraftan çok net ayağa basmalar, sakatlanamaya yönelik hareketleri var. Bu durumda maç nereye gider."

"'GOL POZİSYONUNU İZLEYEMEDİM"

Bir gazetecinin sosyal medyada Fenerbahçe'nin attığı golde korner olmadığı, öncesinde ise faul olduğu tartışmalarının yer aldığını belirtmesi üzerine Aykut Kocaman bu konuda şunları dedi:

"Pozisyonu izleyemedim. Ben öyle bir şey görmedim. Videoyu izlersem net kararımı söylerim. Kornermiş, değilmiş gerçek neyse söylemeye çalışırım. Haftalardır benzer şeyleri söylüyorum. Genel olarak futbolu yorumlayanlar, basın mensupları ve taraftarların da bir kısmı dahil futbola bakışlarında büyük bir fark olduğunu görüyorum. Bugünkü maç Trabzonspor açısından da bizim açımızdan da tamamen planlanmış, kurgulanmış maç. Bizim insanlarımızın sevdiği futbol 4-5 kişi bir tarafta diğerleri ön tarafta orta saha boş, birisi oradan birisi buradan getirecek, ceza sahası içinde büyük pozisyon, yerleşim hataları, bundan doğan gol pozisyonları harika bir maç oluyor. Sonra yurt dışına çıktığımız zaman vasat Avrupa takımlarına karşı, biraz düzgün takımlara karşı istediğimizi elde edemiyoruz. Bence tam tersi. Bugün Trabzonspor'un ne planlandığını bilemem. Trabzonspor'un oyun tarzını ben dahil olmak üzere bütün oyuncularımla ezberledik. Neler yapabilecekleri konusunda önce onların silahlarını ellerinden aldık. Özellikle gole kadar oyunu rakip sahaya kadar getirdik. En önemli gol opsiyonu olan Burak'la kendi takımı arasını açtığımızda oyunu kontrolümüze aldık. Yaptığımız her şeyin bir amacı vardı. Gole kadar olan bölüm A'dan Z'ye tam düşündüğümüz gibi gitti."

"'VALBUENA KASIĞINDAKİ AĞRI NEDENİYLE ANTRENMANA ÇIKMADI"

Valbuena'nın hafta içerisinde antrenmana kasığındaki ağrı nedeniyle çıkmadığını ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Kasığının ağrıdığını söyledi. Futbolcunun beyanına hep inandım bundan sonra da inanmak zorundayım. Valbuena topu alıp yatan çocukların tipik örneklerinden bir tanesi. Onun antrenmana fiziksel bir sıkıntısı olmadan katılmama hali olacağını bugüne kadarki davranışlarından sezmedim. Benim derdim bu takımın daha kazanmaya odaklı bir takım haline gelmesi. Valbuena ve diğer oyuncular takımın parçası. Bazen oyun başlarken, bazen sonradan ihtiyaç halinde, oyunun gidişatına göre her anı planlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı en çok verim alabilecek zamanlarda oynatmak bizim çabamız. Tabi ki her zaman her şey futbolda doğru olmuyor. Hatalar olacak, bu işin başka bölümü. Ama bugün de dahil şuandaki gidişatla ilgili benim açımdan problem yok, oyuncularında olmaması gerekiyor. Oyuncular kulüpler tarafından önce o takımın antrenmanlarına çıkıp, yüzde yüz antrenörün tercihine göre hareket etmek zorundalar. Bireysel olarak oyuncular üzerinden polemik yapılması çok zarar verici bir şey. Oyuncuların çaplarını, neler yapabileceklerini, ölçümleyen kişiler daha çok biziz."

"ELJIF ELMAS'I TAKIMA MONTE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Genç oyuncu Eljif Elmas'ı takıma monte etmeye çalıştıklarını söyleyen Kocaman, "Eljif Elmas 1.5 aya yakın sakatlık süreci geçirdi. Hemen hemen hiç antrenmana çıkarmadık. Sezonun ikinci yarısındaki antrenmanlara katılmaya başladı. Hazırlık maçlarında riske etmemek için süresini mümkün olduğunca maçın gidişatına göre kullanmaya çalıştık ama her geçen gün biraz daha kuvvetlenip uyum sağlıyor. Birkaç genç oyuncuyla daha birlikte önemli bir yetenek olarak görünüyor. Şuanda bize katkı sağlayacak gibi görünüyor. Hem takımda tutmak ve yavaş yavaşta takıma monte etmek için çalışıyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada Şenol Güneş Kompleksi'ndeki seyirci rekoru kırıldı. 19.00'da başlayan karşılaşmayı 38 bin 477 taraftar izledi. Bordo-mavililerde daha önce en fazla 2016-17 sezonunda oynanan Beşiktaş maçında 35 bin 513 taraftar tribünlerde yer almıştı.