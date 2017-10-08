Aykut Kocaman ile sistem takımı olduk

SON yıllarda sistemli yükselişi ile Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri haline gelen Atiker Konyaspor’un yeni başkanı Fatih Yılmaz ile bir araya geldik.

2005 yılından beri spor yöneticiliği yapan 2011’den itibaren Konyaspor 2. başkanlığı görevini üstlenen Fatih Yılmaz uzun süredir devam eden yöneticilik tecrübesini şimdi başkan olarak sürdürüyor.

Yılmaz ile Türk futbolunun sorunlarını ve Atiker Konyaspor’u konuştuk...

“KOCAMAN SAYESİNDE AİLE OLDUK”

2011’de maddi olarak büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Kulüp otobüsü bile icraya verilmişti. Kapanma noktasına gelmiştik.

Sonra yeni bir yönetimle ciddi mali disiplin uyguladık. Süper Lig’e gelince yolumuz Aykut Kocaman ile kesişti.

Kocaman ile beraber aile olmayı başardık. O geldikten sonra menajerlere ciddi paralar vermedik ve sistem takımı olduk. Kalsaydı bu sistem sürerdi.

“OLAYLAR BİRÇOK AÇIDAN İNCELENMELİ”

STADIMIZDA 4 yılda olay olmadı. Sonra 1 maçta oldu, o da Süper Kupa finali. Psikolojik ve sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir olay. Bütün Süper Kupa ve yükselme maçları olaylı geçiyor.

5 bin kişi gitti Samsun’daki finale, 5 maç ceza yedik. 110 bin Passolig’li Konyalı, onlar yüzünden maça gidemiyor. Beşiktaş kupayı alsa, aynı ceza onlara verilir miydi? Herkese adaletli davranılmalı.

3 YIL ÖNCEKİ SÖZLER TUTULMADI

KONYASPOR Başkanı Fatih Yılmaz, “3 yıl önce bize; Artık statlar kapanmayacak, tribünler kapanmayacak denildi. Sevinmiştik. Bunun uygulanmaması bizi üzüyor. Taraftar neden futboldan mahrum kalsın” dedi.

İZMİR MARŞI BU VATANIN KURTULUŞU

YILMAZ, “Ankara katliamının ıslıklanması olayı doğru değil. Konya, hep sosyal olayların içindedir. Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehit veren iliz. İzmir Marşı bu vatanın kurtuluşu, hiçbir Konyalı buna karşı çıkamaz” dedi.