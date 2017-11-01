Aykut Kocaman, “İkinci Alex mi oluyor” denilen oyuncusu için konuştu: Valbuena bana Kuyt'ı hatırlatıyor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yoğun eleştiri aldığı Kayserispor maçı sonrası günlerdir sessizliğini korurken, yardımcılarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, bu toplantıda çarpıcı ifadeler kullanırken sorumluluğu da üstlendi. Kocaman’ın yardımcı antrenörlerle görüşmesinde dile getirdiği görüşler şöyle:

“YANLIŞLARIMIZI BULALIM”

“KAYSERİSPOR maçının derin analizi yapılmadan gelecek haftalara bakamayız. Önce kendimizden başlayalım. Futbol hata oyunudur bunu hepimiz kabul ediyoruz. Sonuçla ilgili bir hata varsa da öncelikle benimdir. Geniş bir rapor bekliyorum. Maçın taktiği, oyuncu değişiklikleri ve dizilişler... Ben ve bizler nerede yanlış yaptık, bulalım. Sonra bireysel ve takım olarak yapılan yanlışlarımız... Skor 3-1’ken, 4-1 hatta 5-1’lik fırsatları neden değerlendiremediğimiz... Hepsini ele alalım.”

“BİZE GALİBİYET SERİSİ LAZIM”

“BU işin psikolojik bir tarafı varsa bunun da rapor edilmesini istiyorum. Kırıcı olmadan yapıcı bir şekilde, tek tek futbolcularla konuşulmalı. Seri galibiyetler aldığımızda bu sorun çözülecek ama, takımla taraftar arasındaki kopukluk performansı etkiliyor. Taraftar olmadan başaramayız. Valbuena’dan çok memnunum. Çok karakterli bir oyuncu. Valbuena ile birlikte, Dirar, Isla ve Giuliano da bana Kuyt’ı hatırlatıyor. Antrenmanda ve sahada her şeylerini veriyorlar. Valbuena’yı oyundan çıkarmamın nedeni çok yorulması ve top kayıpları. Başka hiçbir nedeni yok.”

VALBUENA OLAYININ ÖTEKİ YÜZÜ

FENER’DE 83 LYON’DA 59 DAKİKA!..

AYKUT Kocaman’ın son dönemlerde Valbuena’yı oyundan alması büyük tartışma yarattı. Hatta Kocaman’ın yeni bir Alex sendromuna tutulduğu da iddia ediliyor. Rakamlar ise başka bir gerçeği işaret ediyor. Valbuena, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 42 maça çıktı. Ve sadece 13 maçta 90 dakika sahada kaldı. Ligde tamamladığı 90 dakika sayısı ise 6! Fransız oyuncu, 42 maçta toplam 2479 dakika süre aldı. Buna göre maç ortalaması 59 dakika!

1170 DAKiKA OYNADI

Buna karşın Kocaman onu bugüne kadar 14 maçta 9 kez sahada 90 dakika tuttu... Ligin sonuna kadar 90 dakikalık maç sayısının geçen sezonu geçmesi muhtemel gözüküyor. Valbuena, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta toplam 1170 dakika sahada kaldı. Buna göre maç ortalaması 83 dakika...

Yani Kocaman, Valbuena’yı sahada Fransa’dakinden çok daha fazla tutmuş. Valbuena’nın Fenerbahçe’deki sahada kalma süresi geçen sezondan 24 dakika daha fazla...