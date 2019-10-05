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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: İki tamının çarpışmasıydı

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Aykut Kocaman: İki tamının çarpışmasıydı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kasımpaşa'nın ligin en fizikli takımlarından biri olduğunu belirten Kocaman, "Sonuç öngörülerimizin üzerindeydi. Daha da farklı olabilirdi. İlk 25-30 dakika Kasımpaşa da öne geçebilirdi. İki takım da fizik gücü açısında Türkiye'nin en iyilerindendi. Bugünkü maç daha çok fizik olarak kuvvetli iki takımın çarpışmasıydı. İki takımdan biri oyunu kabul ettirecekti. Maçın başında bunu bize yaptılar. Çok tehlikeli bir takım. Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık. Mesafeyi ayarladığımızda iyi hücumlar yaptık ve öne geçtik. Penaltıdan sonra rakibin demoralize olmasından faydalandık. Maçı kopardık derken Serkan'ın klasını yakışmayan bir hatayla ortak oldular" dedi.

Kocaman, ikinci yarı penaltı golünden sonra oyun kontrolünün tamamen ellerine geçtiğini vurgulayarak, "Milli araya girerken bizi bir üst sıklete çıkaracak, öz güvenimizi pekiştirecek bir maçtı" diye konuştu.

Öte yandan teknik adam, bu sezon Anadolu takımınlarından birinin şampiyonluk yarışı içine girebileceğini söyledi.

Son 3 senedir puan ve oyun olarak takımların birbirine yaklaştığını anlatan Aykut Kocaman, şöyle konuştu;

"Takımlar bu sene daha da yakınlaştı. 1-2 kırılgan takım var. 15-16 takım birbirine yakın. Organizasyonu pekişmiş, oyuncu seviyesini bir seviye üste çıkarmış Anadolu takımları bu seviyeye girebilir. '3 büyükler' ve Trabzonspor'un lige ilerleyen zamanlarda ağırlığını koyma ihtimalleri daha fazla. Başakşehir dönüşüm içinde. Şu an onları öngöremiyorum. 4 büyük takımın ilerleyen haftalarda ağırlıklarını koyma ihtimalleri yüksek. Diğer takımlar için de fırsat olabilecek yıllardan birisi. Neler değişir Türk futbolunda, bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu yarış böyle devam edecek gibi, birtakım değişkenlikler olmazsa."

Ayrıca Kocaman, bugün yedek bıraktığı Riad Bajic'i takımın birinci santrforu olarak gördüklerinin ve beklentilerinin de yüksek olduğunu dile getirdi.

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