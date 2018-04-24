Aykut Kocaman: İftira atmasınlar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAykut Kocaman: İftira atmasınlar!
GeriSpor Aykut Kocaman: İftira atmasınlar!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
AA
24.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: İftira atmasınlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aykut Kocaman: İftira atmasınlar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları ve ikinci yarısında tatil edilen derbiyle ilgili sarı-lacivertli camiaya iftira atılmaması gerektiğini söyledi. 

Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, tatil edilen derbiyle ilgili soruları yanıtladı. 
Beşiktaşlı futbolcuların hakem Mete Kalkavan'a sorarak sahadan çıkmadıklarını savunan Kocaman, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül'ün görüntülere yansıyan ifadelerinin de bu yönde olduğunu aktararak, "Hakem duruyor ve Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'girin' demedi. Beşiktaşlılar hakeme sorup sahayı terk etmediler. Sahadan çıktıktan sonra hakeme soruyorlar. Bütün her şey ortada. Benim derdim şu: Sahaya çıkıp oynayalım, yeniyorlarsa tebrik ederim, yenersek de bizi tebrik etsinler." ifadelerini kullandı. 
Sahaya yabancı madde atanları kınadığını vurgulayan Kocaman, "Trabzonspor maçında bana atılan taşı aldım, sakladım. 'Ayıp ediyorsunuz, yapmayın.' dedim, maça döndüm. Anlata anlata artık anlatamaz duruma geldim. Bu olay da dahil hiçbir şey yokken biz suçlu oluyoruz. Anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum." dedi. 

"PROVOKASYON VAR" 
Aykut Kocaman, maçın ilk dakikalarından itibaren Beşiktaşlı futbolcuların faul olmayan pozisyonlarda kendilerini yere bıraktığını savunarak, şunları belirtti: 
"Gelsinler, oynayalım. Sahada bizi 10 kişiyle yenebilirler. Daha maçın 1. dakikasında Pepe, ilk fırsatta Soldado temas etmeden attı kendisini. İkinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon var. Top yokken ortada Talisca, Medel kendini yere atıyor. Beşiktaşlı oyuncular, Mete Kalkavan ne kadar ikaz ederse etsin buna devam edeceklerdi. Quaresma'nın tribünlere yaptığı hareket de ayıp." değerlendirmesinde bulundu. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in olaylar sırasında önce kulübeye gelerek oturduğunu hatırlatan Kocaman, şunları kaydetti: 
"Kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Hasan Çetinkaya'ya dikiş bile atılmadı. Küçük bir kan dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Benim defalarca başıma geldi. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı. Eğer bir şey olsaydı yapılması gerekeni yapardık. Olmayan bir şey için hikayeler oluşturulmamalı. Fenerbahçe böyle bir yer değil." 

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda çıktıkları Galatasaray derbisinde, yardımcı hakemin üstüne gelen yabancı maddeyle yere düştüğünü hatırlatan Kocaman, buna karşın maçın oynandığını hatırlatarak, "İki Fenerbahçeli oyuncu yardımcı hakemi korudu. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım. Tabii ki hatalarımızı söyleyeceğiz ama acı da olsa doğruları söylemeliyiz." şeklinde konuştu.

 

Kocaman Antalyaspor galibiyeti sonrası bu açıklamayı yapmıştı!

Aykut Kocaman: Ama kan yok kardeşim, yok!Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman derbide yaşananları yorumladı ve "Ortada kan yok kardeşim, yok. Soyunma odasında ne olduğunu Beşiktaş'ın açıklaması lazım" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kupa derbisinde olaylara karışan 2 kişi Fenerbahçe'nin Antalya maçını izlerken tribünde yakalandı

Kızılay 81 ilden 81 çocuğu Kadıköy'de buluşturdu

Prof. Dr. Aydın, Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi: Saçlı deride kan vardı

Kadıköy'de samba rüzgarı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u Giuliano ile devirdi