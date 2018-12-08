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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
08.12.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Hakemin yanlış ve yanlı kararlarıyla maçın şekli değişti"

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Aykut Kocaman: "Hakemin yanlış ve yanlı kararlarıyla maçın şekli değişti"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem Mete Kalkavan'ın yanlış kararlarının maçın seyrini etkilediğini ifade etti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İki tarafında gücünü pekiştireceği bir maç olarak görünüyordu. 3'üncülük pozisyonu için tam 1 maçlık olan mesafeyi önümüzdeki haftalara taşımak hatta biraz daha kısaltmak, aynı zamanda yüksek şiddetli özgüven kazanabilmek için her iki taraf açısından da önemli bir maçtı. Hafta içerisinde 'şanssız' demek lazım herhalde hakem açıklaması bütün geceye damga vurdu. En çok bizim adımıza hakem üzerinde yapılan baskı maça damga vurdu. Topu bilinçli olarak Trabzonspor'a bıraktık. Amacımız rakibimizin topu kullanırken ki zaaflarından faydalanabilmekti. İlk yarıda biraz topu bırakmak istediğimizin üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikaplı olsa da zaaflarını değerlendirerek Trabzonspor'u kalemize yaklaştırmadan 2-3 tane öne geçme fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında Trabzonspor arka arkaya ceza sahamızda ilk yarıda yapamadığı işleri yaptı. Bu da dört tane hakemin gözünün önünde kornere çıkan topun dışında oldu. İtirazlarımız devam ederken, hatta korner atmaya hazırlanırken dönen top gol pozisyonu oldu. Bu da hem seyirci hem de takımlarını teşvik edici bir duruma dönüştü. Her şey yolunda, kendi düşüncemiz etrafında giderken artık oyunun kontrolü konusunda da söz sahibi olup taze oyuncularla 'skoru lehimizi çevirebilir miyiz' diye düşündüğümüz anlarda penaltı ile yakından alakası olmayan bir pozisyonda hakemin tekrar gidip VAR'da bakıp kararını düzelteceğini beklerken yanlış kararını ikinci defa görerek, bir kez daha yanlışlayarak geldiği pozisyonla maçın şekli bir anda değişti."

Mesafe almak zorunda olduklarını da belirten Kocaman, "Şuan için çok yeni. Mesafe almak zorundayız. Bu kadar hatalı, yanlış, yanlı karardan sonra dahi Konyaspor takımı golden sonra bu şekilde reaksiyon vermemeliydi. O da kendimizin düzeltmek zorunda olduğu, düzelteceğimizi de düşündüğüm hatalı durumumuzdu" diye konuştu.

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