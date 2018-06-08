Aykut Kocaman: Görüşmemiz olumlu geçti, kararlarını bekliyorum
Aykut Kocaman önce başkan Ali Koç ile sonra da sportif direktör Comolli ile bir araya geldi.
Sarı lacivertli ekibin hocası Kocaman, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, “Sayın Ali Koç zaten konuya ve sorunlara çok hakim. Görüşmemiz olumluydu. Bundan sonra verilecek karara göre hareket edeceğim” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü’nde Ali Koç’un 37. başkan olmasının ardından hareketli günler yaşanmaya başlandı. Sportif direktörlük görevine Damien Comolli’yi getiren Koç ve yönetimi, şimdi de teknik direktör kararını verme sürecine girdi.
Sarı lacivertli ekibin mevcut hocası Aykut Kocaman, önceki gün başkan Ali Koç ile bir araya geldi ve Kocaman’ın yardımcıları da dün Comolli’ye bir sunum gerçekleştirdi.
Comolli’ye geçen sezonu anlattı
Aykut Kocaman’ın ekibinin yaptığı sunumda yeni sportif direktör Damien Comolli’ye, Samandıra Tesisleri’nde bulunan teknolojik imkanlar ve bugüne kadar yapılanlar oldukça detaylı bir biçimde anlatıldı. Bu toplantının ardından teknik direktör Aykut Kocaman, Comolli ile bir araya geldi. Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, yeni sportif direktöre Samandıra’da geride bırakılan 1 sezonda yaşananları aktardı.
“Her karara saygılıyım”
Bu görüşmelerin ardından Kocaman, yakınlarına Ali Koç’un zaten konuya ve sorunlara çok hakim olduğunu söylerken, olumlu bir görüşme gerçekleştiğini belirtti. Bundan sonra yeni yönetimin her kararına saygılı olacağını belirten Kocaman beklemeye geçtiğini ve kulübün vereceği karara göre hareket edeceğini belirtti.
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