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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Fırsat maçıydı"

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Aykut Kocaman: "Fırsat maçıydı"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirterek, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Birçok pozisyona girdik ancak golü bulamadık. Ankaragücü’nü tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ankaragücü’nü tebrik ettiğini belirten Kocaman, "6 haftadır hazırlanıyoruz. Geçen sezondan bahsetmem gerekirse kuvvetli bir başlangıç sonrasında 11 haftalık maç kazanamama olumsuzluk serisi sonra biraz daha durumu toparlama ve sezonu iyi denemeyecek bir yerde kapamıştık. İlk üç maçımızın iki tanesini içeride oynayacaktık. Sonraki dört maç milli maç arasından bu bölümleri onun için ayırıyorum. Sonraki dört maçın üçü deplasman bir tanesi de içeride. Özellikle, seyircimizle olan ilişkiyi, bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu Ankaragücü maçı. Ankaragücü’nü kutlamam gerekiyor. İki nedenden dolayı. Bir tanesi malum nedenler. Kulağımıza gelen duyumlarımıza göre sıkıntı yaşıyorlar. Transfer yapamadılar yada benzeri durumlar var. Bununla beraber bugün savunma oynattılar, savunma yapmak zorunda kaldılar. Savunmayı futbolun içerisinde kalarak, durumu pis savunma tarafına getirmeden son derece futbola ait doğru bir savunma yapmaya çalıştılar. Bizim işimizi zorlaştırdılar. Kendileri adına doğruydu bu. Hem davranışlarından dolayı hemde durumlarındaki verdikleri tepkiden dolayı tebrik ederim" dedi.

"BİRÇOK POZİSYONA GİRDİK"

Çok sayıda pozisyona girdiklerini de belirten Aykut Kocaman, "Ortam son derece uygundu bu anlamda. Oyuncular da bunun farkındaydı. Daha birinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk. Maçın kazanılması adına her türlü gol girişimini sağdan soldan, ceza sahası içerisinden, dışarısından topu hızlılaştırarak maçın büyük bölümünde kaleye geldik. Fakat zaman zaman bir tanesini direk olmak üzere bizim beceri eksikliğimiz zaman zamanda Korcan başta olmak üzere Ankaragücü savunmasının her topa hamle yapması, blok yapması bunları geçen topları Korcan’ın toplamasıyla istediğimizi elde edemedik. Durumla ilgili puan kaybıyla başlamak geçen seneden kalan izlerden dolayı. Çünkü Konya kamuoyunda kuvvetli bir galibiyetlerle ilgili skora ihtiyacı var. Bununda farkındayım. Bunu da bugün çok istiyorduk. Fakat bunu başaramadık. Bu oyunun etrafından dönmeyi başarabilirsek biraz daha altı zaman zaman biraz daha üstü zaman zaman özellikle bizi skora getirecek oyuncular olan şu anda hazır olmadıkları çok net görünen Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic’in henüz yüzde 60-70 seviyesinde olması da bugünkü maçın bizim adımıza skora yansıyamaması açısından etkenlerden bir tanesi oldu" diye konuştu. 

"ALDIĞIMIZ PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Birkaç yıldır aynı hocayla ve aynı ekiple bir arada oynamaya alışmış ve sezona her anlamda hazır bir rakibe karşı oynadık. Geçen senenin ikinci yarısında kurmuş olduğumuz ve gayet başarılı olan takımımızı öncelikle elimizde muhafaza etmeye çalıştık. Bunun gayretini gösterdik. Bazı arkadaşlarımız çok geç katıldı. Bu anlamda fiziksel açıdan eksiklerimiz vardı. Ama çocuklar bugün inanılmaz bir gayret gösterdiler. Oyunun bilhassa 70’inci dakikasına kadar oyunu tuttuk. Sonra belirli bölgelerde doğal olarak yorulmalar oldu. Ama yerine giren arkadaşlarımız hemen girer girmez adapte oldular. Çok iyi bir mücadele oldu. Buradaki amacımız, bu zor şartlarda buradan puanla çıkmak, önümüzdeki haftalara moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımızın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bu bizim açımızdan moral oldu. Konyaspor gibi oyunu kompakt oynayan, çok sabırlı oynayan ve yakaladığı hatayı çok iyi derecede değerlendiren iyi bir ekibe karşı oynadık. Önümüzdeki maçlarda bizim gibi yeni kurulan veya eksiklikleri olan rakiplere karşı oynayacağız. Önümüzdeki günlerde bunların çalışmasını yapacağız. Puanla ayrılmak sanırım iki taraftan da üzülen olmadı. Çok mutluyum" dedi.

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