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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

'Aykut Kocaman' film oluyor!

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'Aykut Kocaman' film oluyor!

Konyaspor'un efsane teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeşil-beyazlı takımda elde ettiği başarılar "Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam" adıyla belgesel oluyor. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda'nın yaptığı belgeselin çekimleri ise Konya'da devam ediyor.

"Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam" belgeselinin aynı zamanda yönetmeni de olan Baran Mayda, Aykut Kocaman'la Konyaspor'un ilk döneminde yaşadığı istikrarın unutulmaması adına bu projeye imza attıklarını belirterek, "İlk sezon sekizinci, ikinci sezon üçüncü, son sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan bir takım ve bir teknik direktörün hikayesi, belki Avrupa için şaşırtıcı olmayabilir ama Türkiye için hayli merak uyandıran bir deneyimdi. Çok sakin ve teknik direktörüne güvenen bir şehir ile çok sakin ve şehrine güvenen bir teknik direktörün hikayesi belgesel olmak zorundaydı zaten. Belgeselin ana yapımcısı olan Harun Türk hiç tereddüt etmeden kabul etti ve onun büyük özverisiyle başladık. Aykut Hoca'nın arkadaşı Yükse Toksoy'a da şükran borçluyuz" dedi.

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