Aykut Kocaman Ertuğrul Özkök'e konuştu: 4 yıldızlı şampiyonluk kravatınızı hazırlatıyorum

Fenerbahçe’nin ilk maçlarda aldığı sonuçlardan sonra Aykut Kocaman’ın ruh hali ve düşüncesi ne?.. Hürriyet Spor Arena’nın lansman gecesinden sonra birlikte yemeğe gittik. Aykut Hoca iç dünyasını saklamayı bilen bir insandır. Sükunetini kaybettiğini hemen hiç görmedim. Yine sakindi…

HOCAM BU KRAVATI YİNE TAKABİLECEK MİYİM?

Fenerbahçe’nin bu yıl alacağı sonucu konuşurken aklıma, 3 Temmuz kumpasından önceki Sivasspor maçı geldi. O gün maç sonrası uçakta dönerken, boynundaki sarı lacivert kravatı çıkarıp imzalamış ve bana vermişti. “Hocam, bu yıl da şampiyonluk maçına o kravatı takıp gelmek istiyorum” dedim. “Hayır. O kravat yerinde kalsın. Ben senin için yeni bir kravatı şimdiden hazırlatıyorum. Üçüncü kravattan sonra da kravatlara 4 yıldız takarsın” dedi…

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM’LA AYKUT HOCANIN ARASI NASIL?

Aykut Kocaman’ın morali yerinde. Başkan Aziz Yıldırım’la arasının da gayet iyi olduğuna eminim. Önceki gün başkanla cuma akşamı yemek yemek için program yaptık. Aziz Yıldırım “Aykut Hocayı da alalım” dedi…

ADVOCAAT’IN WHATSAPP MESAJI MORAL VERMİŞ

Kocaman, takımın giderek düzeldiğini söylüyor. Mesela Başakşehir maçındaki oyundan memnun. Nitekim maçı izlemeye gelen eski hoca Advocaat maçtan sonra kulübün yöneticilerinden birine attığı WhatsApp mesajında takımı çok beğendiğini, oyuncuların çok iyi savaştığını yazmış. Bu sırada söze yönetim kurulu üyesi Önder Fırat giriyor ve “Advocaat geçen yıl takımı hiç beğenmediğini söylemişti” diyor.

FİKSTÜR ŞANSSIZDI 9. HAFTA HER ŞEY DEĞİŞİR

Aykut Kocaman, bu yıl fikstürün şanssız olduğunu söylüyor. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş maçlarının üst üste geldiğini belirttikten sonra “Dokuzuncu haftadan sonra durumun Fenerbahçe lehine değişeceğini” söylüyor. Hatta şampiyonluğun ligin bitmesinde bile kalmadan belli olabileceği iddiasında.

AYKUT HOCANIN EN BEĞENDİĞİ HOCA KİM

Bundan istifade en beğendiği teknik direktörün kim olduğunu sordum. Hiç düşünmeden “Hala Guardiola” dedi ve “Çünkü istediği oyunu oynatabilen bir teknik direktör” diye devam etti.

DİJİTAL YAYINCILIKTA YENİ BİR DÖNEM

Hürriyet Spor Arena dijital yayıncılıkta yeni bir dönemi açıyor. O gece bütün kulüpler kuvvetli ekiplerle oradaydı. Bu arada Fenerbahçe resmi internet sitesinin o geceye ait haberleri ve fotoğrafları paylaşması da çok hoşuma gitti.