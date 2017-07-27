Aykut Kocaman: 'En büyük isteğim...'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Kocaman, deplasmanda son derece önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:



"Son derece organize bir rakiple karşılaştık. Kesinlikle sahayı rakibe bırakmamamız gerekiyordu. Eğer bu baskıyı aşsalardı kendi oyunlarını bize kabul ettirirlerdi. Son 10 dakika bunu da yaptılar. Geriye düşmemize rağmen baskılı oyunumuzla rakibimizin savunmadaki zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Hem oyun kontrolünü aldık hem de öne geçtik. İkinci yarının 20-30 dakikalık döneminde de baskıyı başarıyla uyguladık. Farkı artırma şansını yakaladık. Son 10-15 dakikalık bölüm hazır olmadığımız bir dönemde yorgunlukla baskı altında geçti. Özetle son derece değerli, ne yaptığını bile bir takım karşısında küçük bir avantaj sağladık."



Rövanşın önemine dikkati çeken Kocaman, turu geçip yapmak istedikleri için kredi sağlamak istediklerini ifade ederek, "Büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'yi bu sezon 60'a yakın bir maç trafiği bekliyor. Böyle bir trafik içinde maça başlayan kadar maçı bitiren kadrolar da çok önemli. Aldığımız galibiyet hiçbir şekilde aldatmamalı, daha eksiğiz. İlerleyen haftalara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Amacının takım oyununu ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Kocaman, "Sahada bugün A'dan Z'ye herkes işini yapmak için mücadele etti. Turu kazanırız, kaybederiz başka bir şey. Futbol her şeye açık bir oyun. O nedenle yapacağımız şey kağıt üzerinde gözüken avantajı sahaya yansıtmak için yüksek iradeyi ortaya koymak olacak." şeklinde konuştu.



Sturm Graz taraftarlarını da öven tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen sezon seyircimiz biraz geri çekilmişti. Göreve başladığımdan beri en büyük isteğim, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan taraftarlarla birlikte oyun kalitesini yakalamaktı. Bu nedenle taraftarımızı rövanşa bekliyoruz. Bizim taraftarlarımız burada çok coşkulu şekilde bizi destekledi. Bu güzel oyunu güzel hale getiren taraftarın sahaya verdiği müthiş enerji. Bu anlamda Sturm Graz taraftarını tebrik ediyorum. Sonuca takılı kalmadan gerek kendi oyuncularını teşvik etmek için gerek hakem ve bizim üzerimizde baskı kurmak için her şeyi son derece güzel yaptılar."