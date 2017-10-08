Aykut Kocaman cezayı cebinden ödedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, PFDK'ya sevkinin ardından çıkan 13 bin TL'lik cezayı, cebinden ödedi. Akhisarspor maçında, hakem Bülent Yıldırım'ın, Alper Potuk'a gösterdiği kırmızı kart sonrasında 'Bravo' işareti yapan ve maç sonu da Yıldırım'a, "Özel bir talimat mı aldın?" diyen Kocaman, federasyon tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Kocaman'ın, "Kişisel olarak girdiğim bir tartışmanın faturasını, kulübe ödetmem doğru olmaz. Ceza, şahsıma kesildi ve ben bu tartışmayı kişisel olarak yaptım" diyerek, 13 bin TL'yi kendi cebinden ödediği öğrenildi. Sarı lacivertli kulüpte, yöneticiler de para cezası aldıklarında, bunu kulübe fatura etmeyip, kendileri ödüyor.

Sabah