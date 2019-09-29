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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.09.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: 'Bu galibiyet sadece 3 puan değil'

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Aykut Kocaman: 'Bu galibiyet sadece 3 puan değil'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. Kayserispor maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya  Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.

Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.   

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