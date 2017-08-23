Aykut Kocaman: Bu dönem devam edebilir

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ile Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenlediler. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Aykut Kocaman, erken atacakları bir golün tura kendilerini ortak edeceklerini söyledi.

Aykut Kocaman "Avrupa Ligi'nde öncelikli hedefimiz gruplarda yer almak. Onun içinde yarınki maçtan istediğimiz skoru almamız gerekiyor. İlk maçta gerçekten beklemediğimiz bir skor aldık. Şimdi yarın o kendi kendimize yediğimiz o 2. golü çıkarmak için çalışacağız" dedi.

KALEYİ BULAN ŞUT 8, YEDİĞİMİZ GOL 6

Oynanan maçlarda istenilen sonuçların alınamaması ile ilgili olarak da Kocaman, "Yaşadığımız dönem büyük bir sürpriz değil benim için. 9-10 yeni oyuncu geldi. Onları adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Bu dönemi idare etme açısından skorlarda bir beklentim vardı, bu olmadı. Kaleyi bulan şut sayısı 8, yediğimiz gol sayısı 6. Son 3 maçımızda kaleye atılan her şut neredeyse gol olmuş. Bunu tamamen oyuncular üzerinden açıklamak doğru değil. Mümkün olduğu kadar yaşananları analiz ederek yaşanacakları öngörmeyle geçiyor hayatımız. Bu oyunda da böyle bu. Yeni oyuncularla yeni oyun düzeni kurmaya çalışırken bu sorunlarla karşılaşmak bizim için de sorun oldu. Oyuncuların bir ortalamaları var. Sabır inat bilgi ve sürekli tekrar yaparak bu ortalamaları kendi lehimize çevireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

MEHMET TOPAL VE JOSEF'İN BİRLİKTE OYNAMALARI

Mehmet Topal ve Josef'in birlikte oynaması hakkında gelen eleştiriler hakkında ise Kocaman şunları söyledi:

"Fikrin sportif ve psikolojik açılımı var. Psikolojik olarak bu düşünceyi dışlamak mümkün değil. Ancak sportif olarak bakıldığı zaman başka bir gerçek ortaya çıkıyor. Dünyadaki futbolun gerçeği. Oyun topla oynanıyor. Bunu yapmak için de topu rakipten almaya ihtiyaç var. Bu oyuncularda bu anlamda önemli roller görüyor. Sadece Topal-Josef için değil başka oyuncular için de oldu bunlar. Temel problem sadece bu isimlerin yan yana oynaması değil, oyuna bakış ve yönlendirme ile öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntılar var. Öndeki oyuncular skor yapmada sıkıntı yaşadıkları zaten yük diğer tarafa biniyor. Sorunları çözmek için sürekli düşünüyorum ama bozup yeniden yapmak yerine var olanın üzerine koymak benim tarzım. Bunu doğru yönetebilmek için çaba harcadığımın bilinmesini isterim."

SORUN FORVETTE

Yarın maça çıkacak 11 ile alakalı olarak Aykut Kocaman, "Maçla ilgili çözülmesi gereken sorun forvet olacak. Başlayan takım kadar önemli olan şey bitiren takım. Trabzon maçı için bunu söylemeyeceğim. Graz maçları ve Göztepe maçı. Problemimiz başlayanlardan çok sonraki hamlelerde sürdürme ve artırma şansımızın olmamasıydı. Trabzon maçı bunun tersini gösterdi. Özellikle Giuliano pozitif rol oynadı. Kaliteli oyuncular oyunun ritmini yakalayarak travmatik bir maçı doğru oynayan bir maça çevirdiler. Başlayacağım kadrodan çok bitireceğim kadroyu düşüneceğim. Fiziksel anlamda bir adım daha attık gibi görünüyor. Atılacak 1 golün zamanlaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR HARİKA BİR SİNERJİ YARATIYOR

Sarı Lacivertli taraftarı öven Aykut Kocaman "Sorunları aşarız aşamayız yarın göreceğiz ama sorunları aşma konusunda istek var. Son iki maçımızda harika bir enerjisi olarak bir taraftar grubumuz vardı. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel hali de var. Daha fazla takımı iten, ki Trabzonspor maçın göründü, son 15 dakikada takımın kuvvetli halinde ana etkenlerden biriydi. Dönemsel olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunu aşabilme gücü, yeteneği, iradesi ve kuvvetli enerjisi ile taraftara sahip olacağız. Bu dönemler bir şekilde aşılacak. Birkaç maç daha benzer görüntüler sunabilir ama bu geçiş döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey isteyen grubun güçlü iradesi. Bunu koruyabilirsek turu geçme şansımızı artıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

STOPER TRANFSERİ ŞART

Kesinlikle stoper transferi yapılması gerektiğini belirten Aykut Kocaman "Giuliano ve Soldado'dan sonra pozisyonlardaki tamamlanmamızı yaptık. Sayısal olarak uzun maratonda mutlaka stopere ihtiyacımız var. Temel pozisyonu stoper olan 2 oyuncumuz var. Kadrodan gitmek isteyenler de oluyor, talip olup da alamadıklarınız da oluyor. Burayı yönlendirecek olan sadece bizim taliplerimiz ve 10 günün getirecekleri de oluyor. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL'İN DURUMU

Volkan Demirel'in yaşadığı protesto için ise "Antrenörlükteki avantajlarımdan bir tanesi, uzun bir futbolculuk dönemim oldu. Oynadığım dönemde hissettiklerimi unutmamaya çalıştım. Bunları da aktarmaya çalışıyorum. O günlerle bugünleri harmanlayarak anlamaya çalışıyorum. Sebebi ne olursa olsun futbolcunun en büyük yükü kendi taraftarınca protesto edilmektir. Bunun yarattığı sonuçlar doğal olarak pek çoğunda sorumluluk almaktan kaçmaya doğru gidiyor. Protesto edilmemek için sorumluluk almazsınız. Erken protesto edilmemek için sorumluluk almaya başlayınca oyuncu, güç dengeleri de değişmeye başlıyor. Bunu kırmak bizim elimizde" dedi.

SKERTEL, "MOTİVASYON SORUNUMUZ YOK"

Basın toplantısına katılan Skrtel ise, "Tabii ki ilk maçtan nasıl bir sonuç ile ayrıldığımızı biliyoruz. Yarın sahaya tek hedef galibiyet için çıkacağız. Bizim için zor bir maç olacak. Futbol hataların olduğu bir oyun. Artık bu hataları geride bırakmamız lazım. Yarın ki maça odaklanmamız lazım. Motivasyon ile ilgili konuşuluyor ama bizim öyle bir sorunumuz yok. Bize turu getirecek skoru yarın alacağımıza inanıyorum. Duran toplarda pozisyon ürettik ama ben kendi adıma istediğim golleri atamadım. Bence en azından kendim için söylemeliyim ki bu durumu geliştirmem lazım. Duran toplardan daha çok gol bulmalıyız.

"Kimin oynayacağına ben karar veremem. Kim sahaya çıkarsa çıksın herkes elinden geleni yapıyor. Herkesin tek hedefi var takıma katkı vermek. Biz çalışmalarımızı devam ediyoruz ama şansıda yanımıza çekmemiz lazım artık. İyi oyuna rağmen istediğimiz sonuçları alamadık" diye konuştu.