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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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aa-spor
13.04.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman, bir kez daha Fenerbahçe tarihine geçiyor!

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Aykut Kocaman, bir kez daha Fenerbahçe tarihine geçiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan çalıştırıcısı olmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirecek. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak.

Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, Sivas deplasmanında rekorun tek başına sahibi olarak kulüp tarihine bir kez daha adını yazdıracak.

190 MAÇ 111 GALİBİYET

Fenerbahçe'yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, ekibiyle 190 maçta 111 galibiyet elde etti.
Sivas deplasmanında Süper Lig'de 137. maçına çıkarak bu alanda da Daum'da olan rekoru kıracak olan Kocaman, sarı-lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27
Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi.

Takımıyla 111 galibiyet elde edip 361 gol sevinci yaşayan Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi gördü. Bu maçlarda Fenerbahçe kalesinde ise 197 gole engel olamadı.

MAÇ RAPORU

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğündeki maç raporu şöyle:

FENERBAHÇE'YLE REKORLARI

Sivas deplasmanında kulüp tarihine bir kez daha geçecek Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başında hem futbolcu hem de teknik adam olarak elinde bulundurduğu rekorları şöyle:

- Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim.
- Sarı-lacivertlilerin başında 2012-2013'teki 64 maç sayısıyla Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla maça çıkan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.
- Fenerbahçe, lig tarihinin deplasmanda üst üste kazanma rekorunu Aykut Kocaman'la (12) kırdı.
- Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Kocaman yönetiminde 17 maçın 16'sını kazanarak en iyi devre performansını sergiledi.
- Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başlayıp 2012-2013 sezonunun 9. haftasında sona eren süreçte iç sahada üst üste 47 maçtaki yenilmezlik serisinde, 41 maçta takımın başında Aykut Kocaman yer aldı.
- Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan futbolcusu unvanı 140 golle Aykut Kocaman'a ait.
- Kocaman, Fenerbahçe'de 3 defayla en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu unvanını Cemil Turan'la paylaşıyor.

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