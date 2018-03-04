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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Aykut Kocaman: Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldı
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Futbol
04.03.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 yenildikleri Akhisarspor maçının ardından basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Maçın kontrolünü kaybettik. Şu anda 1. sırada olan takımla farkımız 6 puana çıktı. Hem moral hem puan açısından yaralanmaya yol açan bir müsabakaydı” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki tane tahrip gücü yüksek olan Beşiktaş maçı oynadıklarını ifade ederek, “Son 3 maçını kazanmış bir takımla karşılaştık ve 20-30 dakikalık bölüm önem arz ediyordu. Özellikle bu dönemi geçebilmek maçın en önemli tarafıydı. Rakiple temasa girmeden golü yedik. Maçın gidişatı ve seyri açısından da diğer maçlara benzeyen bir maç oldu. Kaleye ilk gelen topta golü gördük. Özellikle yediğimiz golden sonra oyuncularımızın büyük bölümü sahanın içine girmeye başladı. Maçı çevirmek için kaleye gitmeye başladık. Ama sonrasında 2. atakta 2. golü yedik. Ligde her takım hemen hemen çok dirençli. Çabayla beraber 2-1’i yakaladık ama santradan sonra ilk gelen top gene gol oldu. Oyunun ondan sonraki bölümü 2. ve 3. gollerini aramakla geçti ama bunlar tamamen şuursuz ataklardı. Maçın kontrolünü kaybettik. Şu anda 1. sırada olan takımla farkımız 6 puana çıktı. Hem moral hem puan açısından yaralanmaya yol açan bir müsabakaydı” dedi.

“6 MAĞLUBİYET ALMIŞ TAKIMLAR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA”

6 mağlubiyet almış takımlarında şampiyonluk yarışında olduğunu belirten Kocaman, “Son iki haftada 2 mağlubiyet aldık. Bu durumu bir türlü çeviremedik. Kolay gol yeme rahatsızlığını Osmanlıspor maçından sonraki süreçte biraz toparlamış gibi göründük. Fakat ikinci yarıyla beraber Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında yediğimiz goller yine aynı rahatsızlığa yakalandığımızı gösteriyor. Bu maçta da aynı hataları yaptık. Bundan sonra maç kazanmak zorundayız. Bugünkü skorla beraber şansımızı yitirdik. Rakiplerimizin kaybetmesini bekliyoruz. Durumla ilgili iyi veya kötü taraflarında payım olduğunu söyledim. Bunda hepimizin ortak payı var” ifadelerini kullandı.

“MAÇI SEYRETMEYE KARAR VERDİM”

Değişiklik yapmayacağımız anda gol geldi ve yeni bir durum olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “2-3 dakika durumu gözlemledik. Sıkıntılı durumlarda söylemek ve anlatmak çok kolay değil. Bu kadar mı olur diye düşündüm ve maçı seyretmeye karar verdim” şeklinde konuştu.

“SEZON İÇİNDE BU TİP MAÇLAR OLUYOR”

Sezonun içinde bu tip maçlar olduğunu dile getiren Kocaman, “Kontrol dışına kaçan maçlarda Fernandao gibi oyuncular varsa bu maçlar avantaj olabiliyor. İkinci yarı 10-15 civarında Fernandao’nun indirdiği pozisyonlar vardı. Topu daha fazla ileriye gönderdiğimiz anlarda ikinci topları yapabildik. İkinci toplarda zafiyet verirseniz seken toplar kalenize gelebilir. Atak yaparken kaptırılan toplardan sonra tekrar kapıp hücum yaptık. Oyun düzeni değişmesi demek oyun içindeki ihtiyaçların ortadan kalktığını söylemez. Mehmet Topal daha çok Fernandao’nun etrafına gidecek toplara hamle yapan oyuncu olarak gözüküyordu. Buradakilerden bir tanesi bu hamlelerle maçı çevirebilecek 6-7 tane pozisyon vardı. Verilmeyen penaltı vardı. Eşitliği sağlayacak morali düzeltecek hamleler vardı” diye belirtti.

“FİKSTÜR ETKİLİ OLDU”

Fikstürle alakalı mazeret üretmemek gerektiğini anlatan Kocaman, “Aslında iki maçı da etkiledi. İki kadroyu kurarken özellikle ortaya çıkacak yüksek enerjiye ihtiyacımız vardı. Gol görene kadar bizim için bu durum çok zayıf oldu. Hakem konularına girmek istemiyorum. Şuan durumu toparlama dönemindeyiz” dedi.

“FENERBAHÇE TARİHİYLE HER DURUMDA KAZANMASI LAZIM”

Fenerbahçe’nin tarihiyle her durumda kazanması gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, “Bu durumu inkar edemeyiz. Bugün Arda kardeşler kritik hatalar yaptı ve harika bir deplasman hakemi gibiydi. Beşiktaş deplasmanında Cüneyt Çakır 8 tane olmayan faulu verdi ve bunların 2 tanesi atağımızı kesti. 6 tanesi bizim ceza alanımıza giren fauller oldu. Kupada Fırat Aydınus futbol hayatımda bana ender sahnelerden birini gösterdi. Taç hırsızlığı yapıldı Beşiktaş stadında. Hızlı aldı attı ve hakem oyunu durduramadı. Bugün Arda Kardeşler maçı çok güzel yönetti ve dimdik durdu. Keşke oralarda da o hakemler dimdik durabilse” ifadelerini kullandı.

“NET BİR PENALTI VERİLMEDİ”

Maç içerisinde net bir penaltı verilmediğini anlatan Kocaman, “Hakemin gözünün önünde oldu bu olay. Hakemin duygusu ben baskı altında doğruda olsa böyle bir karar vermem diye düşünüyor. İyi bir hakem olacak gibi gözüküyor. Burada yönettikleri gibi diğer taraflarda yönetseler söyleyecek bir şey yok. Adaletsiz bir durum olduğunu görüp söylüyorum. Bugünkü maçı hakemden anlatamam. Biz oyun içine giremedik. Geçen sezondan süre gelen bir dönem var” şeklinde konuştu.

“BİR TAKIM SIKINTILAR İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR GERÇEK”

Bir takım sıkıntılar içinde olduklarını belirten Aykut Kocaman, “Ama bunu değiştirme şansına futbolcular ve biz sahiptik. Bugün oynanan maçı kazanabilirdik. Taraftarın sezon başından beri takıma bir şekilde kırgınlıkları var. Takıma destek vermek için çabaları olduğunu inkar edemem. Bizim onların bu çabasını gerçeğe çevirecek hamleler yapmamız lazım. Bu puan kayıpları insanları biraz soğutuyor. Bu durumu da anlayabiliyorum” dedi.

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA GERGİN BİR ORTAM VARDI”

Beşiktaş maçında gergin bir ortam olduğunu dile getiren Kocaman, “Kırmızı ve sarı kart cezaları bu sezon bireysel hatalarda olduğu gibi olumsuz anlamda bir sezon. Anlaşılır ve affedilir bir durum değil. Davranışları izledikten sonra anlayabilmek mümkün değil. Özellikle Volkan’ın maç içindeki yaptıklarını anlamak mümkün değil. Alper’in durumunu kabul etmesem de bir ana kadar anlık bir şey olduğunu anlıyorum. Fırat Aydınus’un verdiği tek olumlu karar daha evvel atılmamasını sağlamaktı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe’de oynayan birini anlayamıyorum. Anlık refleks olan şeyler için bir şey diyemem. Herkes bunu yapıyor ama kaptan Volkan’ınki anlık bir hataya benzemiyor” diye belirtti.

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