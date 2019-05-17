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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.05.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman beraberlik nedenini açıkladı

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Aykut Kocaman beraberlik nedenini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son paslarda tercih hataları yaptıklarını söyledi.

Kocaman, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan teknik direktör değişikliğinden dolayı Kasımpaşa'nın maça yüksek enerjiyle başladığını belirterek, "Kasımpaşa sıralamada daha rahat pozisyonda olduğu için prestij ve itibar maçına çıktı. Biz ise 6. sıradaki yerimizi korumak istiyorduk. Son derece açık futbol oynanan, 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın mücadeleye daha istekli başladığını aktaran Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Topun kontrolünü sağladılar. Ancak daha sonra biz oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. Öne geçtik. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın baskısını arttırmak isteyeceği aşikardı. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Ancak en sıcak atakların olduğu dönemde golü yedik. Kasımpaşa karşılaşmada bizden daha fazla pozisyona girdi. Ceza sahasına kadar çok güzel getirdiğimiz toplarda, son paslarda tercih hataları ve kalite düşüklüğü maçın skorunun beraberlik olmasına neden oldu."

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