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Aykut Kocaman, Antalya kampından memnun kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya’da yapılan devre arası kampından son derece memnun kaldı.

Ahmet ERCANLAR
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Yakınları ile yaptığı sohbetlerde kampın çok yararlı geçtiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, bir üst seviyeye geçtiklerini ve şu anda takım olarak ligin üzerinde olduklarını ifade etti.

Futbolcularının saha dışında da birlikte hareket etmeyi kampta öğrendiğini vurgulayan Kocaman, “Oyuncular sezon başında birlikte çalışma imkanı bulamamıştı. İlk
kez bir arada ve uzun süre çalıştık. Bu da takımı ligin üzerine taşıdı” ifadelerini kullandı.

Kalede Erten’i oynatıp Kameni’ye mesaj verdi

Kocaman ayrıca, Antalya’da Kukesi ile oynanan özel maçta, genç oyuncular Erten Ersu, Serhat Kot, Oğuz Kağan Güçtekin ve Samet Karakoç’u ilk 11’de oynatmasını bir
mesaj olarak niteledi ve sahada isimlerin değil, takıma katkı sağlayacak futbolcuların görev alacağını söyledi.

Kamerunlu kaleci Kameni yedekte beklerken Erten’in 11’de oynaması tüm takıma bir mesaj olarak algılandı. Kocaman, Valbuena ile de bir görüşme yaparak “Futbola olan tutkunu çok seviyorum. Ama bizim bireysellikten uzak, birlikte hareket eden bir yapımız olmalı. Eğer takım için oynarsan kadroya ilk yazacağım isim olursun” diye konuştu.

 

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