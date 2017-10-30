Aykut Kocaman: 'Anlatacak bir şey yok'

İşte Aykut Kocaman'ın değerlendirmeleri;

"Ciddi bir fırsatı kaçırdık. Hem lider 3 puan kaybetmişti yaklaşmayı düşünüyorduk ama olmadı. Saha içinde 3-1 öndeyiz her şey iyi giderken istediğim gibi olmadı tabi son derece üzgünüz. Özellikle sezon başında bir takım şeyleri anlatmak çok daha kolaydı ama şimdi söylemek zor. Sezon başında olduğu gibi bir durum oldu. Çok zorladık bir tarafıyla doğru şeyleri yapmayı düşünen bir takım ama diğer yandan 3-1 olduktan sonra korumaya yönelik, topu tutamayan, zorlama hareketlere dönen ve bireysel hataların olduğu bir maç oldu."

GOL ZAAFLARI İÇİN...

"Ne desek bu konuda anlatacak bir şey yok. Aslında maç öncesi Kayserispor ile oyuncularımızla görüşürken duran toplar hakkında konuştuk .Yapmamız gerekenleri yaptık ama futbol böyle bir oyun. Top bazen göğüsten, bazen kafadan bazen de rakibin çektiği şutun birisine çarparak gol olması olabiliyor."