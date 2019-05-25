Aykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...
GeriFutbol Aykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.05.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Bugün kazanarak sezonu tamamlamak istiyorduk ama olmadı. Üzgünüz." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun son karşılaşmasına kazanma arzusuyla çıktıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

Sezonu galibiyetle tamamlamanın son derece değerli olacağını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Ancak bunu başaramadık. Bunun üzüntüsü ve sinirini yaşıyoruz. Akhisarspor'a da geçmiş olsun diyorum. Son iki sezondur önemli başarılar elde etmiş bir takımdır. Geçen sezon iki kupa kazandılar. Bu sene de final oynadılar. Burayada küme düşmüş olarak geldiler. Akhisarspor, Türk futboluna şirin bir ilçe takımı olarak büyük renk kattı. Yeni sezonda başarılı olarak yeniden Süper Lig'e dönmelerini diliyorum. Maça bakıldığında ise topu ayağımızda çok dolandırdık.

Zihinsel olarak yorulmamızı beklediler. Oyunun belli bir bölümünde de futbolcularımızda riskli hareketler başladı. Top kayıpları ve kalemize doğru Akhisarspor ataklarını gördük. İkinci yarı ise maçı daha farklı bir boyuta getirdik. Yeteri kadar pozisyon ürettik ancak öne geçmeyi başaramadık. Sezon bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım önümüzdeki sezon çok daha iyilerini başarırız. Bugün kazanarak sezonu tamamlamak istiyorduk ama olmadı. Üzgünüz."

Bir basın mensubunun yeni sezon yapılanmasıyla ilgili sorusu üzerine Kocaman, "Görüntü itibarıyla yapacağımız transferlerle birlikte, aramızdan ayrılması gereken oyuncular da olacak. Bizim için Kayserispor maçı ile başlayan ve Sivasspor maçı ile sona eren 6 haftalık süreçte yaşadıklarımız yeni sezon adına iyi bir izlenim oldu. Buna göre yönetimimizle değerlendirmelerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Seneye daha iyi bir Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz." cevabını verdi.

Kahyaoğlu: "Süper Lig'e dönmenin uğraşı içerisinde olacağız"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise gelecek sezon PTT 1. Lig'de mücadele edeceklerini anımsatarak, "Böyle bir şey olmasını istemezdik. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Önümüzdeki sezon tekrar, uzun zamandan beri oynadığımız Süper Lig'e dönmenin uğraşı içerisinde olacağız. Öyle umuyor ve istiyorum ki inşallah tekrar bu ligin takımı oluruz. Süper Lig'in renkli takımıydık. Bir yıl sonra inşallah tekrar burada oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Aykut Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak...
Kupa töreninde büyük sürpriz! Galatasaray'la 5 yıl daha!
Türk Telekom'da büyük coşku
TFF başkan adayları listesi belli oldu