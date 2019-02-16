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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
16.02.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'de! F.Bahçe'nin iddaa oranı...

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Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'de! F.Bahçe'nin iddaa oranı...

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında en son yaklaşık 9 ay (8 ay 28 gün) önce Kadıköy'e çıkmıştı. Rakip de Konyaspor'du... Bugün bizi neler bekliyor? Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Fenerbahçe

- Sarı lacivertlilerde 3 cezalı, 2 liste dışı ve 3 de sakat var!

- Isla, Tolgay Arslan ve Soldado cezalı. Tolga Ciğerci ve Benzia liste dışı. Erten, Oğuz Kağan ve Mehmet Ekici ise sakat.

- Kadıköy'de oynadığı son 5 lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünde da en az 2 gol bulmayı başardı. (Yeni Malatyaspor 3-2, 28 Ocak 2019)

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Fenerbahçe - Konyaspor
    3
    MS1
    1,65
    28727kez oynandı
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Konyaspor

- Ömer Ali Şahiner Fallou Diagne'nin durumları maç saati netlik kazanacak.

- Teknik Direktör Aykut Kocaman, yaklaşık 9 ay (8 ay 28 gün) sonra Kadıköy'e geri dönüyor. Fenerbahçe'nin başında en son çıktığı maç Konyaspor'a karşıydı ve Kocaman'ın Fenerbahçe'si 3-2 kazanmıştı.

- Son 6 lig maçını kaybetmeyen (3G-3B) yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. (1G-5B)

- Aykut Kocaman ile Konyaspor'un en çok öne çıkan istatistiği ise İYX ve ilk yarıların 0-0 bitmesi! (9 maç - 7'sinde İYX ve aynı zamanda 0-0) - Kocaman'lı Konyaspor bu 9 maçın hiçbirinde devreye yenik girmedi! (2G-7B) 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 16 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 16 Şubat Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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