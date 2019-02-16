Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'de! F.Bahçe'nin iddaa oranı...
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında en son yaklaşık 9 ay (8 ay 28 gün) önce Kadıköy'e çıkmıştı. Rakip de Konyaspor'du... Bugün bizi neler bekliyor? Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Sarı lacivertlilerde 3 cezalı, 2 liste dışı ve 3 de sakat var!
- Isla, Tolgay Arslan ve Soldado cezalı. Tolga Ciğerci ve Benzia liste dışı. Erten, Oğuz Kağan ve Mehmet Ekici ise sakat.
- Kadıköy'de oynadığı son 5 lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünde da en az 2 gol bulmayı başardı. (Yeni Malatyaspor 3-2, 28 Ocak 2019)
- Ömer Ali Şahiner Fallou Diagne'nin durumları maç saati netlik kazanacak.
- Teknik Direktör Aykut Kocaman, yaklaşık 9 ay (8 ay 28 gün) sonra Kadıköy'e geri dönüyor. Fenerbahçe'nin başında en son çıktığı maç Konyaspor'a karşıydı ve Kocaman'ın Fenerbahçe'si 3-2 kazanmıştı.
- Son 6 lig maçını kaybetmeyen (3G-3B) yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. (1G-5B)
- Aykut Kocaman ile Konyaspor'un en çok öne çıkan istatistiği ise İYX ve ilk yarıların 0-0 bitmesi! (9 maç - 7'sinde İYX ve aynı zamanda 0-0) - Kocaman'lı Konyaspor bu 9 maçın hiçbirinde devreye yenik girmedi! (2G-7B)
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