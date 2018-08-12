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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
12.08.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi

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Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi

Trabzonspor'a karşı açtığı davayı kazanıp alacağını faiziyle istediği belirtilen Aykut Demir'e Trabzonspor sert bir metinle tepki vermişti. Aykut Demir de bu açıklamaya karşılık olarak bugün bir açıklama yaptı.

Aykut Demir "Trabzonspor tarafından şahsıma yapılan açıklamaya karşı beyanatımdır." diye başladığı açıklamasına "Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum." şeklinde cevap verdi.

İşte Aykut Demir'in o açıklaması;

"Hiç bir şekilde geçerli bir sebep sunulmadan sözleşmemin fesh edilmesiyle mağdur edilerek ayrıldığım Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum.

2 yılı geçen davanın sonuçlanmasıyla kulübün haddini aşan bir şekilde İslami kimliğimi ortaya koyarak bunun üzerinden bir mağdur edebiyatı yapmalarını son derece talihsiz buluyorum. Ne acıdır ki yağ ölçüm testini bahane ederek sözleşmemi tek taraflı fesh ederek şahsımı adeta vasıfsızlaştırıp transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala düzmece bir fesh planlayıp futbol hayatım bitirilmeye çalışılmıştır ve bu benim için manevi bir yıkım olmustur. Daha önceki süreçte alacaklarımı taksitlendirmeye gidip aramızda ödeme planı oluşturduk ama Trabzonspor kulübü maalesef buna uymadı. 6 ay boyunca telefonlarıma cevap verilmedi. Kadrosunda yer aldığım süreçte aylarca para alamamama rağmen dava etmediğim dava edenlerin daha sonraki dönemde baş üstüne çıkarıldığı kulübüm bana maalesef başka seçenek bırakmamıştır. Trabzonspor kulübü ödeme gününe iki gün kala daha önce kulüple yapmış olduğum fakat kulübün uymadığı ödeme planı ve taksitlendirme gibi önerilerle geldiler. Öncelikle ve özellikle şunu belirtmek isterim ki Müslüman Türk vatandaşı olarak karşı taraftan talep ettigim değil, dava üzerinden sonuçlanan faizin hiç bir şekilde kendi şahsi helal parama karışmadan hakkım olan paramı alıp geri kalanın ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarımıza aktarılacağını belirtmek isterim!

Saygılarımla Aykut Demir." (Fanatik)

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