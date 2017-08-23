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Aykut Demir yolcu

Trabzonspor’da kadro dışı kalan isimler arasında yer alan ve bu sene hiç bir takımın ilgilenmediği komando lakaplı oyuncu Aykut Demir, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezinde ki tesislerde antrenmanlarına devam ediyor.

Hürriyet Haber
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Kulübün kendisine verdiği program dahilinde çalışmaları sürdüren Aykut Demir’in Trabzonspor’da ki geleceği ise merak konusu. Trabzonspor’dan 1 milyon 300 bin Euro civarında garanti ücret alan Aykut Demir, hatırlanacağı üzere geçen sene Osmanlıspor’a kiralanmıştı.

Osmanlıspor formasıyla geçen sezon sadece 9 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 4 Avrupa Kupası mücadelesinde oynayan Aykut, son haftalarda sakatlanmış ardından forma giyememişti. Trabzonspor yönetiminin Aykut ile görüşmelere devam ettiği oyuncunun sözleşmesinin feshedilme durumunun bulunduğu bildirildi. Aykut’un Trabzonspor ile 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor...

61 Saat

 

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