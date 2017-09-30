Aykut Demir yeni imajıyla forma peşinde!

Akın Çorap Giresunspor formasını henüz sırtına geçiremeyen Aykut Demir’in lige verilecek arayı iyi kullanması bekleniyor. Trabzonspor ile sözleşmesini fesih yaptırdıktan sonra Giresunspor ile anlaşan ancak eski takımıyla sezon öncesi çalışmalara katılmadığı için 6 haftalık süreçte forma şansı bulamayan savunma oyuncusu, takımının Ümraniyespor maçında da görev yapamayacak. Henüz düz koşu yapan ve antrenörler eşliğinde çalışan Aykut Demir, Ümraniyespor maçının ardından takımla birlikte idmanlara da başlayacak. Demir, lige verilecek olan aranın ardından Gazişehir Gaziantep deplasmanında teknik direktör Metin Diyadin’in şans vermesi halinde görev yapabilecek.

TRANSFER OLUNCA İMAJ DEĞİŞTİRDİ





Futbola Hollanda'nın NAC Breda takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer olan savunma oyuncusu yeni takımında imaj deeğiştirmişti.

GELİNSİZ DÜĞÜN YAPMIŞTI

Aykut Demir, 30 Aralık 2016'da yapılan düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı dikkat çekmişti. Demir, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturmuştu. Düğünde ilahiler de okunmuştu.Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması dikkat çekmişti.