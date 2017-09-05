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Aykut Demir Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor Aykut Demir'in sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Aykut Demir’in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.

Trabzonspor yönetimi Aykut Demir'e ihtar çekti
Trabzonspor yönetimi Aykut Demir'e ihtar çekti
Trabzonspor’un kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir, antrenman programlarına uymadı. Yönetim, noter tespiti yaptırarak oyuncuya ihtar çekti.
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