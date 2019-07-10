Ayhancan Güven İngiltere'de puan peşinde
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, 13-14 Temmuz tarihlerinde İngiltere Silverstone pistinde koşulacak olan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında start almaya hazırlanıyor.
30 pilotun mücadele edeceği yarışın sıralama turları 13 Temmuz’19 Cumartesi günü saat 19.15’de gerçekleşecek. 14 Temmuz’19 Pazar günü saat 13.15’te başlayacak olan 14 turluk yarış öncesinde 30 puan ile şampiyona klasmanında yedinci, çaylaklar klasmanında ise lider durumda bulunan Ayhancan, ilk kez yarışacağı Silverstone pistine maksimum puan hedefiyle çıkacak.
FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen ve Dünya’daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çeken şampiyonanın dördüncü yarışı Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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