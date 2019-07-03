Ayhan Taşçı: "Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok" | Transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAyhan Taşçı: "Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok" | Transfer haberleri...
GeriFutbol Ayhan Taşçı: "Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok" | Transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
03.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Ayhan Taşçı: "Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok" | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayhan Taşçı: "Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok" | Transfer haberleri...

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Trabzonspor gibi Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa takımlarının da gündeminde olduğu iddia edilen Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi Yıldırım için ilginin olduğunu doğrularken kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç yıldızları Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla göz doldurmuştu.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan ve 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Feyzi’nin göstermiş olduğu başarılı performans transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin izlediği iki oyuncu için son olarak Trabzonspor iddiaları yükseliyordu.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise oyunculara ilgi olduğunu doğrularken henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti.

Mehmet Özcan ve Mehmet Feyzi için yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu ifade eden Sportif Direktör Taşçı, “İki oyuncumuz da birçok kulübün radarında bulunuyor ancak şu an için kulübümüze ulaşan resmi bir teklif yok. Herhangi bir bonservis bedeli de belirlenmedi. Resmi bir teklif geldiğinde her iki taraf lehine olacak şekilde konuşulup anlaşılır. Bir senelik sözleşmeleri var. Biz de sözleşmelerini uzatmak için kendileriyle görüşüyoruz. Mehmet Özcan da Mehmet Feyzi de pırlanta gibi çocuklar. Her ikisi de Eskişehirspor’un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ve gideceklerse bile para kazandırmadan gitmeyeceklerini belirtiyor” ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki genç orta saha Mehmet Özcan bu sezon 37 maçta forma giyerek takımın dinamosu olurken, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım da bu sezon 29 maçta 4 gol, 5 asist ile takımına önemli katkıda bulundu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ayhan Taşçı: Genç oyuncularımıza ilgi var, resmi teklif yok | Transfer haberleri...

Payet, Lazio ağlarına muhteşem bir frikik golü bırakıyor! İzleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Ozan Kabak sakatlandı!
Antalyaspor, kaptanıyla yolları ayırıyor! | Transfer haberleri...
Wimbledon 2019 hangi kanalda? İşte, ilk günün kritiği!
Göztepe'den Guilherme atağı! | Transfer haberleri...