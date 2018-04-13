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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Ayhan Akman'dan Sneijder, Tudor ve Terim açıklaması

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Ayhan Akman'dan Sneijder, Tudor ve Terim açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Fatih Terim'den önceki teknik direktör İgor Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman görevde olduğu dönemlerindeki gelişen olayları ve merak edilenleri anlattı.

Galatasaray'da görev almanın gururunu yaşadığını belirten Ayhan, görev aldığı dönem içerisinde başarılı olduklarını söyledi. Ayhan, "Bizi başarısız olarak addedenleri, bıraktığımız zaman ki puan cetveline bir kere bakmalarını istiyorum. Bıraktığımızda ikinci sıradaydık'' diye konuştu. Ayhan Akman'ın SPORLİG genel yayın yönetmeni Selahattin Ekrekli'ye yaptığı açıklamaların bir bölümü şöyle:

SNEİJDER'İN GÖNDERİLİŞİ HEM YÖNETİM HEM DE TEKNİK EKİBİN ALDIĞI ORTAK KARARDI HEM DE OYUNCUNUN İSTEĞİYDİ
"Taraftarımızın isteğine de saygı duymak lazım onlar isteği çok önemli, Sneijder7in kalmasını istiyorlardı ancak Sneijder'in gönderilişi hem yönetim hem de teknik ekibin aldığı ortak karardı. Zaten onlar da gitmek istiyordu. Ortada bir gerçek var. Günün 24 saati oyuncularla yaşayan bir teknik ekip, bir yönetim kurulu var. Yani sonuçta oturup bütün oyuncuların performanslarını, yapılarını, kriterlerini, hatta ve hatta yaşlarını değerlendiriyorlar. Kulübün yapılanmasında bunlar da çok önemli."

''RİEKERİNK ALT YAPI İÇİN GETİRİLMİŞTİ''
Riekerink, Galatasaray'ın alt yapısı için getirilmişti. Şartlar onu Galatasaray'ın hocası yaptı. Kariyerine baktığımızda da hep alt yapılar var. Herhangi bir takımı çalıştırmamış. Türkiye Kupası da kazanılınca yönetim onunla devam etme kararı aldı. Bunlar doğru karar mı yanlış karar mı bunu o dönemin yöneticilerinin konuşması gerekiyor.

''TUDOR DAHA KARİYERLİYDİ''
Riekerink'ten sonra da Igor Tudor takımın başına getirildi. Tudor, Riekerink'e göre daha kariyerli bir insandı. Hali hazırda Karabükspor'u çalıştıran başarılı bir hocaydı. Son 2 ayda takımın başına geldi. Sonuçta kendi kurduğu bir takım değildi. Kredisi vardı. Çünkü son 2 ayda gelmişti. Kısa sürede takımın çehresini değiştirmek gerçekten çok zordu. O sezon sonunu konuşmaktansa bu sezon başında ne yapıldığını konuşmak değerlendirme açısından daha iyi olur kanaatindeyim.

"ÇOK ETKİLİ YARDIMCILIK YAPTIM"
"Bi defa teknik direktörlerin görevi bellidir. Oyuncuların yeri, limitleri bellidir. Yardımcıların sınırları, yerleri bellidir. Her işin bir rajonu olduğu gibi, futbolun da kendine özgü bir rajonu vardır. Futbolun içinden gelen kişiler bunu biraz daha rahat görebilir.
Dışarıdan, 'Hiç müdahele edilmiyor mu?', 'Bir şey söylenmiyor mu?' demek işin çok basite indirgendiğini gösteriyor. Ben her platformda, her noktada çok etkili bir yardımcılık yaptım diyebilirim. Dışarıdan taraftar bilmez bunu.

"SORUMLULUK MAKAMI TEKNİK DİREKTÖRDÜR"
Sezon başı planlamalarında, oyuncu seçimlerinde, takımı kurmada. Maç içinde, maç önünde, maç sonunda bunların hepsinde elimden gelen desteği, hem kulübüme hem camiama, hem teknik direktörlere söylemişimdir. Haa! zaman zaman uygulanmıştır. Zaman zaman da uygulanmamıştır. Burada sorumluluk da teknik direktörlere aittir. Orada siz değişiklikleri de söylersiniz, maç esnasında, devre arasında hatta maçtan sonra yaptığımız analizlerde... Her gün teknik direktör ve yardımcıları konuşuyor. Bu gayet doğaldır. Uygulamak teknik derktörlere aittir. 'Bu da hiç uygulanmadı ya da hep uygulandı' demek de doğru olmaz. Zaman zaman uygulanmıştır. Zaman zaman da uygulanmamıştır. Bu dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Dediğim gibi sürekli konuşulmuştur, tartışılmıştır. Zaman zaman bu tartışmaların dozu bile kaçmıştır diyebilirim.

"BİZ BAŞARILIYDIK"
Biz ayrıldığımızda Başakşehir'in 1puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunanun taktirine bırakıyorum.

"ŞU ANKİ KADRODA BİZİM DE PAYIMIZ VAR"
Sonuçta sezon başı büyük bir yapılanma, büyük bir değişim yaşandı Galatasaray'da. Bunu herkes taktir ediyordur. Çünkü Galatasaray'da giden oyuncular ve gelen oyuncu sayısına baktığınızda büyük bir değişim yaşandı. Öyle ki geçen sezon başı en formda oyuncusu Bruma bile ayrıldı. Birçok oyuncu ayrıldı (Carole, Bruma, Sabri, Chedjou, Podolski, Semih, Latovlevici Sneijder, De Jong, Cavanda). Onların yerine birçok yeni transfer yapıldı. Geriye dönüp baktığımızda alınan oyuncuların doğru oyuncular olduğu görülüyor. Gomis, Feghouli, Belhanda, Fernando, Mariano, Maicon, Latovlevici gibi oyuncular alındı. Bu oyuncular hem kaliteleriyle hem verdikleriyle hem tecrübeleriyle hem de karakterleriyle yapılan seçimlerin ne kadar doğru olduğun gösteriyor. Bu transferlerde hem yönetimin hem teknik ekibin (bizim) hem scout ekibinin ortaklaşa payı var.

KİM ŞAMPİYON OLUR?
Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İkinci yarı fikstüründe özellikle hem Başakşehir hem de Beşiktaş'la evinde oynayacağı maçları da düşünürsek, Galatasaray'ın iyi bir fikstürü olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyebilirim.

"FATİH HOCA İLE KONUŞTUM"
Fatih Hoca ile konuştum. Devam etmem veya teklif anlamında bir konuşmamız olmadı. Sadece sezon başı planlama, oyuncular ve genel anlamda o ana kadar neler yapıldığı gibi şeyler konuştuk.

"HEDEFİM TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK"
Çok tecrübe kazandım. Galatasaray'da çalışmak benim için bi onur. Bundan sonra önümüze gelen teklifleri değerlendireceğiz. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bunun içinde yüzde 100 hazır olduğumu düşünüyorum. İnşallah güzel bir teklifte gelirse devam ederiz.

 

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