Ayhan Akman: Tudor'la sistem yüzünden kavga ettik

Sezon başında takımda bir değişikliğin şart olduğunu ve 10'a yakın transfer ettiklerini söyleyen Ayhan Akman, ''Galatasaray'da bir değişiklik gerekiyordu. Geç kalınmış bir değişiklikti. 10'a yakın yeni transfer geldi. Bir bu kadar da oyuncu gönderildi. Östersunds yenilgisiyle başladık sezona ve Avrupa'dan elendik. Yeni gelen arkadaşların beraber oynama alışkanlığı kazanmasının ardından iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ TUDOR İLE TARTIŞTIK''

Igor Tudor'un Fenerbahçe derbisine çıkarttığı kadro nedeniyle Hırvat teknik adam ile tartıştıklarını belirten Akman, ''Galatasaray'ın derbi performansı hem geçen sene hem bu sene başarısız oldu. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında Tudor bir değişikliğe gitti evet. 3'lü defans ile çıkma kararı aldı. Ben kabullenmemiştim bu kararı, Tudor ile bu konuda tartışmalarımız da oldu. Futbol adamları arasında olur böyle tartışmalar. Hocanın belki 1 puan iyidir düşüncesi vardı. Ben Galatasaray'ı çok iyi tanıyan birisi olarak daha ofansif bir oyun sergilememiz gerektiğini söylemiştim. Ama başımızda olan hoca oydu ve saygı göstermeniz gerekiyor. Ne kadar ısrar etseniz karar onun oluyor.'' dedi.

''SNEIJDER'İN GÖNDERİLMESİ DOĞRUYDU''

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan Sneijder'in gönderilme kararının doğru olduğunu kaydeden Akman, ''Wesley Sneijder'in ayrılma düşüncesi vardı. Sneijder'in de performansı zaten bizim verdiğimiz ayrılık kararının doğru olduğunu gösteriyor. Sneijder gibi oyuncuyu her hoca kullanmak ister tabii ama zaman zaman böyle ayrılıkların zamanı geldiğinde olması gerekiyor. Sneijder'in ayrılığının zamanı gelmişti.'' sözlerini kullandı.

''SELÇUK İNAN İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ OLDU''

Selçuk İnan ile aralarında bir tartışma yaşandığını kabul eden Ayhan Akman, ''Selçuk ile futbolculuk döneminde de beraber oynadım. Selçuk benim kardeşim. Futbolcularla zaman zaman kavga aşamasına kadar geldiğiniz anlar olur. Bunu herkes yaşamıştır. Fenerbahçe maçında Selçuk ile tartıştık. Anlaşamadık ama bu son derece doğaldır. Her şey Galatasaray'ın menfaati içindir. Galatasaray yardımcı hocasının yapması gereken bir şekilde hareket ettim. Kişisel bir kapris, kavga kesinlikle değil. Selçuk ile aramız hala iyi. Ben de onu, o da beni sever. Böyle tartışmalar yaşanır. Yaşandı ve bitti, konu kapandı.'' diyerek sözlerini noktaladı.