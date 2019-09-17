Ayhan Akman: 'Fenerbahçe Alanya'ya kaybetti çünkü...'
Yorumcu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
Eski futbolcu ve yorumcu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanya maçı performansını değerlendirdi.
TRT Spor yorumcusu Ayhan Akman, milli aranın takımlarda olumsuz etki yarattığını ifade ederek, "Aralar takımlara yaramıyor. Çok fahiş bireysel hatalar yapıldı ve bunlar golle sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin ilk golüne kadar pozisyon yoktu. Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölüm maçın başlangıcı oldu. Fenerbahçe burayı iyi oynayamadı ve kaybetti. Soyunma odasına 1-1 ile girmek Alanyaspor'u heyecanlandırdı, ikinci yarı başka bir maç izledik." dedi.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu; Luiz Gustavo;
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle