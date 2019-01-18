Aygün'den teknik adamlara moral gecesi
Futbol adamları, devre arası kampının son gününde, Titanic Otelleri Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Aygün'ün birlik gecesine katıldı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Cemil Turan, Zafer Tüzün, Yılmaz Vural, Ümit Özat, Yücel İldiz, Engin Korukır, Zorbay Kalkan, menajer Hakan Şirin, Mithat Halis, eski sanatçılardan Aydo'nun mini konserinde eğlenip şarkı söylediler.
Mehmet Aygün tüm teknik direktörlere başarı dilerken, fair-play düşüncesinde hareket etmelerini istedi.
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