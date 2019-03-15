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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
HÜRRİYET SPOR SERVİSİ
15.03.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Aydınus 1 ay ceza aldı, kariyeri kurtuldu

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Aydınus 1 ay ceza aldı, kariyeri kurtuldu

PFDK hakem Fırat Aydınus'un cezasını açıkladı, tecrübeli ismin kariyeri son anda kurtuldu...

PFDK, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti...

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Aydınus'a 'futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması' gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

3 AYDAN FAZLA ALSA KARİYERİ BİTECEKTİ

Aydınus ve Bozdoğan, 3 aydan fazla ceza alsaydı hakemlik kariyerleri sona erecekti. Söz konusu maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

1 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Kurul, bugün Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım’ı görevlendirdi.

Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki son iç saha maçını, geçen sezon Galatasaray ile oynanan ve 0-0 sona eren derbide yöneten Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra Ülker Stadı’nda sarı-lacivertlilerin bir lig karşılaşmasında düdük çalacak.

MHK, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda bir diğer dikkati çekici atamayı ise Yaşar Kemal Uğurlu’yu Medipol Başakşehir maçına vererek yaptı.

Turuncu-lacivertlilerin bu hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye atanan Uğurlu, ligde 27 maç aranın ardından Medipol Başakşehir’in maçını yönetecek.

Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir’in geçen sezon evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada turuncu-lacivertli ekipten 2 futbolcuyu oyundan ihraç etmiş ve daha sonra bu ekibin karşılaşmalarında görev almamıştı.

Kurulun bir diğer dikkati çeken ataması ise Serkan Çınar’ın Beşiktaş maçında görevlendirilmesi oldu. Siyah-beyazlıların sahasında Göztepe ile oynayacağı maçta görevlendirilen Çınar, yaklaşık 16 ay sonra Beşiktaş’ın bir lig mücadelesinde düdük çalacak.

Serkan Çınar, Beşiktaş’ın ligde son olarak 17 Kasım 2017’de Akhisarspor ile oynadığı maçı yönetmişti.

ZORBAY KÜÇÜK BU SEZON İLK KEZ

MHK, genç hakemlerden Zorbay Küçük’ü bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında görevlendirdi.

Zorbay Küçük, 16 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Küçük, ayrıca bu karşılaşmayla kariyerindeki 2. Süper Lig maçında orta hakem olacak.

Genç hakem, geçen sezon 18 Mayıs 2018’de Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasındaki karşılaşmada görev almıştı.

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