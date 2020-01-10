MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri
GeriFutbol Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 22:40,Son Güncelleme:/

Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri

Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, Çekya ekibi Pribram tarafından denemeye alındı.

Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Pribram , bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz denemeye aldı.

Ayrıca Fenerbahçe altyapısından yolu geçen 23 yaşındaki Erdi Şehit de Pribram ile antrenmanlara başladı.

Çek basınında yer alan haberlere göre; Pribram, antrenmanlardaki performansa göre iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

PribramÇekya Fortuna Liga'nın ilk 20 haftasında 13 puan topladı ve son sırada yer alıyor.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle