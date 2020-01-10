Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri

Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Pribram , bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz'ı denemeye aldı.

Ayrıca Fenerbahçe altyapısından yolu geçen 23 yaşındaki Erdi Şehit de Pribram ile antrenmanlara başladı.

Çek basınında yer alan haberlere göre; Pribram, antrenmanlardaki performansa göre iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

PribramÇekya Fortuna Liga'nın ilk 20 haftasında 13 puan topladı ve son sırada yer alıyor.

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