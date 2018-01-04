Aydın Yılmaz Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Aydın Yılmaz, TFF 1. Lig ekibi ile el sıkıştı.
Kadrosuna ilk olarak Kubilay Sönmez'i dahil eden Mavi Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını terleten, son olarak Kasımpaşa'da görev alan 29 yaşındaki Aydın Yılmaz ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Adana ekibinin kampına katılan 29 yaşındaki oyuncu, yeni takım arkadaşları ile tanıştı. Galatasaray altyapısından yetişen Yılmaz, yaklaşık 9 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.