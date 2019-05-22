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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Aydın Örs'ten oyuncu ve antrenörlere tavsiyeler

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Aydın Örs'ten oyuncu ve antrenörlere tavsiyeler

Türk basketbolunun efsane coachu Aydın Örs oyuncu ve antrenör adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Türk basketbolunun efsane coachu Aydın Örs, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Sohbetleri’nde, son yıllarda bünyesinden çıkardığı genç yıldızlarla adından söz ettiren Batman’da öğrencilerle buluştu. Ünlü çalıştırıcı, deneyimlerini geleceğin antrenör adaylarıyla paylaştı

Basketbol son yıllarda bünyesinden çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren Batman, Türk basketbolunun önde gelen isimlerini ‘Basketbol Sohbetleri’ konulu panelde ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Batman İl Temsilcisi Remzi Boztepe’nin ev sahipliğinde Batman Üniversitesi yerleşkesinde ağırlıklı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ve eğitmenlerinin katıldığı, moderatörlüğünü basketbol yazarı Ümit Avcı’nın yaptığı panelde Türk basketbolunun efsane coachu, halen TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Genel Sekreteri Murat Özyer, basketbol yazarları Gökhan Türe ile Gökhan German bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.

BSL’de Banvit forması giyen ve Milli Takım’a kadar yükselen Şehmus Hazer başta olmak üzere, Adatıp Sakarya BŞB.’de forma giyen Kerem Bulat ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü’nün Gençler Ligi’ndeki kadrosunda yer alan Emir Bozyiğit’i vitrine çıkaran Batman, bundan yıllar önce de adını yine Batman doğumlu Ramazan Özkan’ın Diyarbakır Bağlar Kulübü’nde forma giyerken burs alarak NCAA’e gitmesiyle duyurmuştu.

‘PES ETMEK YOK, ÇOK ÇALIŞMAK VAR’

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşan TBF Eğitim Kurulu Başkanı Örs, oyuncu ve antrenör adaylarına tavsiyelerde bulundu. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Örs, Eğitim Kurulu olarak Türk antrenörlerin önünü açmak adına getirdikleri kriterlerin faydasını gördüklerini ancak bunun yetmeyeceğini, antrenörlerin de kendini her gün geliştirmek ve uluslar arası standartları kalite olarak da yakalamaları gerektiğini söyledi. Geçmişte Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrolarla hem kulüp hem de milli takımda önemli başarılara imza atan efsane coach, özellikle Türk oyuncuların gelişimi açısından kulüplerin de pozitif ayrımcılık yapması gerektiğinin altını çizdi.

‘ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL VAR’

Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer de eğitim seminerleri ve antrenör kursları için Anadolu’yu karış karış gezdiklerini Türkiye çapında kaliteli antrenör sayısının artması için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti, “Hedefimiz, Türk antrenörlerin Avrupa’daki meslektaşlarıyla rekabet edecek düzeyde donanıma sahip olması” dedi.

 

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